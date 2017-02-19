الوطني
أرسل إلى صديق أرسل إلى صديق
print نسخة للطباعة Plain text نص بسيط comments التعليقات (0)
19/02/2017 10:46:00

محسن بلعباس: "الأرسيدي" لا يتفاوض للحصول على مناصب في الحكومة


دافع رئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية محسن بلعباس، أمس، عن تنسيقية الانتقال الديمقراطي الخاصة بأحزاب المعارضة والتي تواجه انتقادات لاذعة مؤخرا من قبل الاطراف التي تقول إنها عقدت صفقة مع النظام على حساب المعارضة. ورد محسن بلعباس على الجهات التي تقول إن التنسيقية عقدت صفقة مع النظام على حساب المعارضة، وذلك خلال الندوة الصحفية التي نشطها بفوروم يومية "الحوار" بالجزائر العاصمة ، مؤكدا أن التصريحات والاتهامات الباطلة التي أثارتها بعض الأطراف التي كانت ضمن هيئة التشاور والمتابعة وخرجت منه ترمي للحصول على المغانم ومناصب في الحكومة، واصفا الأمر بـ" البهلوانية السياسية التي لا تقدم ولا تؤخر". وقال رئيس الحزب:"الأرسيدي" لا يتفاوض للحصول على مناصب في الحكومة إلا إذا ما تحصل على الأغلبية في الانتخابات التشريعية"، أما إذا ما تحصل على أغلبية قليلة فإنه سيذهب ويشارك ضمن التحالفات مع هذه الأحزاب خاصة التي يكون لها برامج وأهداف واضحة". وأشار المتحدث إلى العراقيل الإدارية منذ بداية حملة جمع التوقيعات على مستوى مختلف الولايات بالخصوص رفض أعطاء الاستمارات الرسمية للحزب، بالإضافة إلى ما أسماه بـ" إرغام الشيوخ والعجزة" بالقدوم شخصيا أمام ادارة البلديات للمصادقة على توقيعاتهم وتغيب –عمدي- للمكلفين بالمصادقة على توقيعاتهم وتغيب عمدي للمكلفين بالمصادقة على هذه الوثائق في البلديات والدوائر، منتقدا طريقة عمل الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات، مستطردا:الاحتقار الذي تمارسه الإدارة اتجاه أحزاب المعارضة والحواجز التي تضعها أمام المواطنين له معنى واحد وهو كبح ومنع تجنيد الجماهير لجعل هذه الانتخابات فرصة للمواطنين للتعبير عن خياراتهم بحرية".  وتساءل رئيس الحزب:"..كيف يعقل عدم وجود مراسلة رسمية من طرف هذه الوزارة للأحزاب ولا حتى تنظيمها ندوة صحفية حول الموضوع لتنوير الرأي العام الوطني"، وأضاف:" هذه الوزارة فرضت على ممثلي الأحزاب إعادة كتابة كل المعلومات والبيانات الموجودة في استمارات التوقيعات إلى تطبيق الكتروني على أقراص مضغوطة لتكوين بطاقة معلوماتية لصالح الإدارة".

عدد القراءات 25 مرة | قراءات اليوم 25 مرة

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات (0 منشور):

أضف تعليقك comment

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

جديد الأخبار
image

المستشارة الألمانية في زيارة رسمية للجزائر غدا.

 تشرع المستشارة الألمانية انجيلا ميركل ابتداء من يوم غدالاثنين في زيارة رسمية للجزائر تدوم  يومين،  بدعوة من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة  حسبما أفاد به
image

تدمير ستة (06) مخابئ للإرهابيين بولاية البويرة

 دمرت مفارز للجيش الوطني الشعبي، يوم 18 فيفري 2017، ستة (06) مخابئ للإرهابيين بالبويرة الناحية العسكرية الاولى  وقذيفتين ومدفع تقليدي الصنع ببومرداس. وفي ذات الإطار م،
image

مدير وكالة التشغيل :عزوف 32 ألف من طالبي العمل عن عروضنا خاصة في مجال البناء

أكد المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل محمد الطاهر شعلال اليوم  لدى استضافته في برنامج "ضيف الصباح" للقناة الإذاعية الأولى على عزوف 32 ألف من طالبي العمل
image

الرئيس يدعو الجـزائرييــن إلى المشاركة بقـوة في التشريــعيــات

دعا رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، أمس، الجزائريين إلى المشاركة بقوة في الانتخابات التشريعية المقررة يوم 4 ماي القادم. وقال الرئيس في رسالة له بمناسبة إحياء
image

غول:"تصريحات ماكرون تجاه الجزائر إيجابية"

وصف رئيس حزب تجمع أمل الجزائر عمار غول، أمس، تصريحات ايمانويل ماكرون حول الجرائم التي ارتكبتها فرنسا في الجزائر بالخطوة الايجابية، ما يؤدي – حسبه-
image

محسن بلعباس: "الأرسيدي" لا يتفاوض للحصول على مناصب في الحكومة

دافع رئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية محسن بلعباس، أمس، عن تنسيقية الانتقال الديمقراطي الخاصة بأحزاب المعارضة والتي تواجه انتقادات لاذعة مؤخرا من قبل
image

كوشنير:"على فرنسا الاعتراف بجرائمها في الجزائر"

أكد برنار كوشنير -أحد القيادات اليسارية الفرنسية المعروفة- أن فرنسا ارتكبت جرائم مروعة في الجزائر وعليها الاعتراف بذلك، خلال تعليقه على استهجان الطبقة السياسية الفرنسية
image

03 دفعات جديدة من الملازمين الأوائل يؤدون اليمين القانونية

أدت اليمين القانونية، أمس، ثلاث دفعات من الملازمين الأوائل للشرطة، بمجلسي قضاء الجزائر العاصمة والبليدة، متكونة من 943 ملازم أول للشرطة من بينهم 99 إناثا
image

قوراية يواصل حملته ضد فرنســـــــــــــا

أكد حزب جبهة الشباب الديمقراطي للمواطنة، أمس، عزمه الشديد على مواصلة تجريم الاستعمار الفرنسي من خلال مواصلة الحملة الوطنية التي أطلقها جويلية الفارط.  وقال رئيس
image

بدعوة من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الفريق أحمد قايد صالح في زيارة رسمية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة

بدعوة من سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، يشرع الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس
قيم هذا المقال
0