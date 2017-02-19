كوشنير:"على فرنسا الاعتراف بجرائمها في الجزائر"





أكد برنار كوشنير -أحد القيادات اليسارية الفرنسية المعروفة- أن فرنسا ارتكبت جرائم مروعة في الجزائر وعليها الاعتراف بذلك، خلال تعليقه على استهجان الطبقة السياسية الفرنسية تصريحات إيمانويل ماكرون الذي قال إن الاستعمار الفرنسي للجزائر جريمة ضد الإنسانية. وأوضح برنار كوشنير في حوار خاص مع "القدس العربي" بالقول:".. صحيح أن فرنسا ارتكبت جرائم مروعة في الجزائر، وعلى فرنسا الاعتراف بذلك، لأن هناك وقائع وأحداثا لا يمكن إنكارها"، معتبرا في الوقت ذاته تصريح ماكرون محاولة لاستمالة الناخبين الفرنسيين من أصول جزائرية، فيما أضاف في قوله:" ..فرنسا ليس لها الجرأة للاعتراف بكل ما اقترفته من جرائم أثناء الحقبة الاستعمارية لأن الحكومات المتعاقبة لم تكن لها الشجاعة الكافية لفعل ذلك"، مستطردا:" ..الحكومات الفرنسية المتعاقبة لم تجرؤ على إغلاق هذا الملف بشكل نهائي، كما فعلت باقي الدول الأخرى مثل بريطانيا". وفي رده على سؤال حول الحملة الانتخابية الحالية في فرنسا أفاد كوشنير بالقول:" ..أنا جد محبط من نخبنا السياسية الحالية، كما أنني جد مستاء من مستوى النقاش للمرشحين للانتخابات الرئاسية، وأضاف:" البرامج الانتخابية أغفلت القضايا الدولية المهمة وفرنسا دولة كبيرة، ولها إشعاع دولي كبير، لكن للأسف، يبدو أنه لم يعد هناك شخصيات سياسية، قادرة على استيعاب هذا الأمر. الحملة الانتخابية يطغى عليها تضخم الأنا للمرشحين والمصالح الحزبية الضيقة"، وعن دعمه لمانويل فالس قال المتحدث:"مانويل فالس شخصية قيادية ورجل دولة للأسف لم يسعفه الحظ بالفوز بسبب تشرذم المعسكر الاشتراكي ..أعتقد أن إيمانويل ماكرون يمثل جيلا جديدا من السياسيين الشباب. هو سياسي منفتح، وغير محسوب، لا على اليسار ولا على اليمين، وبالتالي سأصوت لصالحه في الانتخابات الرئاسية المقبلة". وفي تعليقه عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أفاد المسؤول ذاته" ..يمر الاتحاد الأوروبي بأزمة حقيقية، لقد ارتكبت حكومة ديفيد كاميرون خطأ جسيما، لأن بريطانيا كانت لبنة مهمة في البيت الأوروبي. فشلنا في بناء اتحاد أوروبي قوي، يتمتع بنفوذ وصوت مسموع في الساحة الدولية، كما فشلنا في بناء منظومة أوروبية مشتركة للدفاع. تصريحات ترامب تعكس عجز الاتحاد الأوروبي في التعامل معه بالندية المطلوبة، ولكن يجب العمل على إعادة بناء اتحاد قوي، بنواة صلبة تكون فيه فرنسا طرفا مهما". وعلق كوشنير بخصوص غياب إسرائيل عن مؤتمر باريس الخاص بعملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين بالقول:" ..كيف يعقل أن يتم تنظيم مؤتمر دولي بحضور 70 دولة، لكن في غياب إسرائيل. هذا المؤتمر كان مضيعة للوقت لأنه لم يقدم شيئا للفلسطينيين. ما دام هناك نتنياهو في الحكم، المعروف بمواقفه المتصلبة، فإن حل الدولتين سيكون صعبا جدا"، وأكد عن رفض فرنسا الاعتراف رسميا بدولة فلسطين بالقول:" ..لا نريد تأزيم الأمور أكثر. اعترف البرلمان الفرنسي بفلسطين والاعتراف الرسمي سيأتي عندما تتوفر الشروط المواتية لذلك". هذا ويعتبر برنار كوشنير أحد القيادات اليسارية الفرنسية المعروفة، حيث شغل منذ ثمانينيات القرن الماضي عدة مناصب وزارية في عدة حكومات متعاقبة، كان آخرها تعيينه من طرف الرئيس السابق نيكولا ساركوزي، كوزير للخارجية في حكومة فرانسوا فيون عام 2007،وبزغ نجم كوشنير على الساحة الدولية في المجال الإنساني قبل السياسي، بعدما أسس عام 1971 منظمة "أطباء بلا حدود"، وزار المناطق الساخنة حول العالم لتقديم الإغاثة الإنسانية للمدنيين، وأطلقت عليه الصحافة العالمية اسم "فرنش دكتور".

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