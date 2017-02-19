الوطني
أرسل إلى صديق أرسل إلى صديق
print نسخة للطباعة Plain text نص بسيط comments التعليقات (0)
19/02/2017 10:33:00

03 دفعات جديدة من الملازمين الأوائل يؤدون اليمين القانونية


أدت اليمين القانونية، أمس، ثلاث دفعات من الملازمين الأوائل للشرطة، بمجلسي قضاء الجزائر العاصمة والبليدة، متكونة من 943 ملازم أول للشرطة من بينهم 99 إناثا تابعين للمدرسة العليا للشرطة–على تونسي- والمدرسة التطبيقية للأمن الوطني - عبد المجيد بوزبيد- بالصومعة. وحضر مراسيم أداء اليمين إطارات المديرية العامة للأمن الوطني، وإطارات من سلك العدالة، حيث تابع هؤلاء الطلبة المتربصون فترة تكوينية لمدة 24 شهر، تلقوا خلاله تكوينا متخصصا شمل معارف نظرية وأخرى ميدانية تسمح لهم بممارسة مهامهم في مختلف المصالح العملياتية للأمن الوطني، حيث سيتوجهون عقب أدائهم اليمين القانونية إلى العمل الميداني تعزيزا لمهام توفير الأمن والحفاظ على النظام العام في المجتمع وتدعيم صفوف الضبط القضائي ومكافحة الإجرام.  كما تم التركيز خلال التكوين على تلقين الطلبة المتربصين التوجيهات الرشيدة للواء المدير العام للأمن الوطني، الناصة على احترام مبادئ حقوق الإنسان وفق ما تنص عليه قوانين الجمهورية، على اعتبار أن محور عمل رجل الشرطة هو دولة القانون وحقوق الإنسان وكرامة المواطن بالدرجة الأولى، رافعين في ذلك شعار "أمن الوطن والمواطن فوق كل اعتبار"، هذا وسيكون التخرج الرسمي لملازمي الشرطة الأوائل للدفعات السالفة الذكر بصفة رسمية شهر أفريل من هذه السنة، على أن يكون توزيع المعنيين حسب احتياجات مختلف المصالح العملياتية للمديرية العامة للأمن الوطني المتواجدة عبر إقليم الاختصاص لـ 48 أمن ولاية.

 

عدد القراءات 26 مرة | قراءات اليوم 26 مرة

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات (0 منشور):

أضف تعليقك comment

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

جديد الأخبار
image

المستشارة الألمانية في زيارة رسمية للجزائر غدا.

 تشرع المستشارة الألمانية انجيلا ميركل ابتداء من يوم غدالاثنين في زيارة رسمية للجزائر تدوم  يومين،  بدعوة من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة  حسبما أفاد به
image

تدمير ستة (06) مخابئ للإرهابيين بولاية البويرة

 دمرت مفارز للجيش الوطني الشعبي، يوم 18 فيفري 2017، ستة (06) مخابئ للإرهابيين بالبويرة الناحية العسكرية الاولى  وقذيفتين ومدفع تقليدي الصنع ببومرداس. وفي ذات الإطار م،
image

مدير وكالة التشغيل :عزوف 32 ألف من طالبي العمل عن عروضنا خاصة في مجال البناء

أكد المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل محمد الطاهر شعلال اليوم  لدى استضافته في برنامج "ضيف الصباح" للقناة الإذاعية الأولى على عزوف 32 ألف من طالبي العمل
image

الرئيس يدعو الجـزائرييــن إلى المشاركة بقـوة في التشريــعيــات

دعا رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، أمس، الجزائريين إلى المشاركة بقوة في الانتخابات التشريعية المقررة يوم 4 ماي القادم. وقال الرئيس في رسالة له بمناسبة إحياء
image

غول:"تصريحات ماكرون تجاه الجزائر إيجابية"

وصف رئيس حزب تجمع أمل الجزائر عمار غول، أمس، تصريحات ايمانويل ماكرون حول الجرائم التي ارتكبتها فرنسا في الجزائر بالخطوة الايجابية، ما يؤدي – حسبه-
image

محسن بلعباس: "الأرسيدي" لا يتفاوض للحصول على مناصب في الحكومة

دافع رئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية محسن بلعباس، أمس، عن تنسيقية الانتقال الديمقراطي الخاصة بأحزاب المعارضة والتي تواجه انتقادات لاذعة مؤخرا من قبل
image

كوشنير:"على فرنسا الاعتراف بجرائمها في الجزائر"

أكد برنار كوشنير -أحد القيادات اليسارية الفرنسية المعروفة- أن فرنسا ارتكبت جرائم مروعة في الجزائر وعليها الاعتراف بذلك، خلال تعليقه على استهجان الطبقة السياسية الفرنسية
image

03 دفعات جديدة من الملازمين الأوائل يؤدون اليمين القانونية

أدت اليمين القانونية، أمس، ثلاث دفعات من الملازمين الأوائل للشرطة، بمجلسي قضاء الجزائر العاصمة والبليدة، متكونة من 943 ملازم أول للشرطة من بينهم 99 إناثا
image

قوراية يواصل حملته ضد فرنســـــــــــــا

أكد حزب جبهة الشباب الديمقراطي للمواطنة، أمس، عزمه الشديد على مواصلة تجريم الاستعمار الفرنسي من خلال مواصلة الحملة الوطنية التي أطلقها جويلية الفارط.  وقال رئيس
image

بدعوة من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الفريق أحمد قايد صالح في زيارة رسمية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة

بدعوة من سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، يشرع الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس
قيم هذا المقال
0