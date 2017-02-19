قوراية يواصل حملته ضد فرنســـــــــــــا





أكد حزب جبهة الشباب الديمقراطي للمواطنة، أمس، عزمه الشديد على مواصلة تجريم الاستعمار الفرنسي من خلال مواصلة الحملة الوطنية التي أطلقها جويلية الفارط. وقال رئيس الحزب أحمد قوراية-في بيان له تحصلت "الاتحاد" على نسخة منه- بمناسبة اليوم الوطني للشهيد المصادف لـ 18 فيفري من كل سنة أن الحملة مفتوحة لكل النشطاء والحقوقيين ورجال القانون والمجاهدين وأبناء الأسرة الثورية والمواطنين في مختلف ولايات الوطن، مشيرا إلى أن الهدف منها فضح جرائم الاستعمار الفرنسي في أرض الجزائر وإدانتها ردا على ممجدي الاستعمار البغيض وتصريحات المسؤولين الفرنسيين التي في كل مرة تستفز الجزائر حكومة وشعبا والتي تؤيد الحركة والخونة، مؤكدا بهذا الخصوص:" ..الاستعمار عاث فسادا في أرضنا وارتكب أبشع الجرائم التي يندى لها جبين الإنسانية ويخرج علينا اليوم من يمجد هذا الاستعمار ويقول بأنه حمل إلينا لواء الحضارة والتقدم ماذا جنينا من استعماركم سوى الخراب والقتل والدمار"، داعيا للانضمام إلى هذه الحملة لإدانة جرائم الاستعمار الفرنسي محليا ودوليا. أفاد الحزب بالقول:" تتواصل الحملة الوطنية لتجريم الاستعمار التي أطلقها حزب جبهة الشباب الديمقراطي للمواطنة منذ شهر جويلية الفارط لجمع التوقيعات عبر الصفحة الرسمية للحزب"، كاشفا أن الحملة التي أطلقها لقيت استجابة كبيرة من طرف المثقفين وممثلي المجتمع المدني وأبناء الأسرة الثورية، وأضاف:" ..تم جمع مئات التوقيعات عبر الوطن".

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