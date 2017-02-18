

بدعوة من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الفريق أحمد قايد صالح في زيارة رسمية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة بدعوة من سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، يشرع الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس



اليوم الوطني للشهيد: الرئيس بوتفليقة يبرز الروح الوطنية الراسخة في نفوس الشباب الجزائري أبرز رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، اليوم السبت، الروح الوطنية الراسخة التي يتمتع بها الشعب الجزائري بكل شرائحه وخاصة فئة الشباب. وفي رسالة له بمناسبة



مساهل يشارك غدا الأحد بتونس في الاجتماع الوزاري حول ليبيا يشارك وزير الشؤون المغاربية و الاتحاد الإفريقي و جامعة الدول العربية عبد القادر مساهل يومي الاحد و الاثنين بتونس في اجتماع تشاوري بين الجزائر و



إنطلاق أشغال الاجتماع التاسع لمنسقي التبادل الإذاعي العربي بالجزائر انطلقت اليوم السبت بالجزائر العاصمة أشغال الاجتماع التاسع لمنسقي التبادل الإذاعي العربي، المندرج في إطار الاجتماعات الدورية السنوية للهيئات التلفزيونية والإذاعية في الدول العربية، المنعقدة



هوية الإرهابيين التسع (09) المقضي آمس بالبويرة تبعا للعملية النوعية المتواصلة التي تنفذها مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي قرب بلدية العجيبة بولاية البويرة الناحية العسكرية الاولى، والتي مكنت من القضاء على (14)



بديل للوطن أم «الوطن البديل»؟ عندما يتعلق الأمر بملف القدس أو أي شأن فلسطيني وإسرائيلي تصر الدوائر المغلقة في الأردن على أن العنصر الحليف الذي يتقاطع مع عمان بشأن إبعاد



ماجد بن عبد الله القصبي: مناخ الأعمال في الجزائر مشجع للاستثمارات أكد وزير التجارة والاستثمار السعودي ماجد بن عبد الله القصبي بالجزائر أن مناخ الأعمال بالجزائر من شانه جذب المزيد من الاستثمارات داعيا المتعاملين السعوديين إلى



"اللغة و مساءلة الهوية بين التداخل اللساني والتجاذب المعرفي " أشار الأستاذ الجامعي بجامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف ، كمال الدين عطاء الله ،في مداخلته خلال الملتقى المنظم بذات الجامعة حول التداخل اللغوي وتأثيره على



وزارة الشؤون الخارجية تكشف: الجزائر تقدم مساعدة إنسانية لليبيا قدمت الجزائر مساعدة إنسانية متكونة أساسا من 30 طن من المواد الغذائية موجهة لسكان ليبيا القاطنين في الحدود حيث تم نقلها و تسليمها يوم الجمعة,