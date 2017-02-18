بدعوة من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الفريق أحمد قايد صالح في زيارة رسمية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة
بدعوة من سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، يشرع الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، في زيارة رسمية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، من 18 إلى 23 فيفري 2017، لحضور فعاليات المعرض الدولي الثالث عشر للدفاع"IDEX-2017" بأبوظبي، بصفته ممثلا لفخامة السيد رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني. تندرج هذه الزيارة ضمن إطار تعزيز أواصر الأخوة والصداقة والتعاون بين الجيش الوطني الشعبي والقوات المسلحة الإماراتية، والتي ستمكن الطرفين من التباحث حول المسائل ذات الاهتمام المشترك.
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