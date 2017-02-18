مساهل يشارك غدا الأحد بتونس في الاجتماع الوزاري حول ليبيا

يشارك وزير الشؤون المغاربية و الاتحاد الإفريقي و جامعة الدول العربية عبد القادر مساهل يومي الاحد و الاثنين بتونس في اجتماع تشاوري بين الجزائر و تونس و مصر حول الوضع في ليبيا حسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية . و سيشارك في الاجتماع إلى جانب مساهل كل من " خميس الجهيناوي و سامح شكري وزيري الشؤون الخارجية التونسي و المصري". و أوضح نفس البيان انه "خلال هذا الاجتماع سيتطرق الوزراء إلى دور كل بلد في تقريب وجهات النظر بين الاطراف الليبية و تطابق تصوراتهم بغية تسجيل تقدم في المسار الحالي الذي من شانه ان يؤدي إلى تعزيز الاتفاق السياسي و ضمان نجاح القمة الثلاثية المقررة بالجزائر العاصمة". و بادرت الجزائر بطلب من الأطراف الليبية "بجهود مكثفة لتحقيق هذا التقريب و إيجاد حلول للخلافات القائمة بينهم". و أكدت الوزارة ان "الجزائر عازمة على العمل في هذا الاتجاه لايجاد حل نهائي و ضمان عودة الامن و الاستقرار في هذا البلد". و أضاف نفس البيان انه "في هذا السياق و بطلب من الإطراف الليبية التي حضرت إلى الجزائر خلال الأسابيع الأخيرة تمت برمجة جولة لمساهل في عدة مناطق ليبية خلال الأيام المقبلة".