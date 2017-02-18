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18/02/2017 13:14:00

إنطلاق أشغال الاجتماع التاسع لمنسقي التبادل الإذاعي العربي بالجزائر


انطلقت اليوم السبت بالجزائر العاصمة أشغال الاجتماع التاسع لمنسقي التبادل الإذاعي العربي، المندرج في إطار الاجتماعات الدورية السنوية للهيئات التلفزيونية والإذاعية في الدول العربية، المنعقدة أشغالها في الفترة ما بين 18و25 فبراير الجاري بالجزائر. وقد ثمن مدير المركز العربي لتبادل الأخبار والبرامج السيد محسن كريم سليماني، - في كلمته خلال الاجتماع - "التزام الهيئات الإذاعية العربية ببرنامج التبادل المسطر". وتم خلال اللقاء تجديد الدعم لهيئة الإذاعة الفلسطينية والوقوف على الظروف "الصعبة" التي تعاني منها، وحث المنسقون على تعزيز التبادل مع إذاعة "صوت فلسطين" خاصة في الظروف الراهنة. وسيتم خلال هذا الاجتماع تسليم جائزة المرحوم "عبد الرحمن نويرة" لأحسن قسم للتبادل الإذاعي لعام 2016، كما سيتم عرض تقرير المركز حول حصيلة التبادلات الإذاعية وتقديم تقرير آخر حول إجراءات وظوابط التنسيق والحجز. وتحتضن الجزائر خلال الفترة ما بين 18 و25 فبراير الجاري، الاجتماعات الدورية السنوية للهيئات التلفزيونية والإذاعية في الدول العربية، التي سيتم خلالها تقييم التبادل خلال العام المنصرم ومناقشة الجوانب المهنية المتصلة بالبرامج والأخبار والتبادل وكيفية تحسين عملية التبادل. كما ستناقش هذه الورشات السلبيات والنقائص المطروحة من قبل المتعاملين في تبادلاتهم اليومية وسبل تحسين عملية التبادل بين الهيئات التقنية والفنية واقتراح الحلول للمشاكل المهنية المطروحة على مستوى الأداء بالنسبة للمنسقين التابعين لكافة الهيئات. ويشارك في هذه الورشات مهنيون من كافة الدول العربية إلى جانب عدد من الهيئات الدولية. وتشتمل الاجتماعات الدورية السنوية للهيئات التلفزيونية والإذاعية في الدول العربية على الاجتماع التاسع للمنسقين الإذاعيين (18-19 فبراير)، الاجتماع المشترك بين المنسقين التلفزيونيين والإذاعيين ومهندسي الإتصال ومشغلي المحطات الأرضية (20 فبراير)، اجتماع مهندسي الاتصال ومشغلي المحطات الأرضية (21-22 فبراير)، الاجتماع السنوي لمنسقي الأخبار والرياضة والبرامج (21-23 فبراير)، كما يستم على هامش هذه الاجتماعات عقد اجتماع لمنسقي التبادل المتوسطي (24-25 فبراير). ويعد المركز العربي لتبادل الأخبار والبرامج، هيئة مهنية من هيئات إتحاد الإذاعات والتلفزيونات العربية التابع لجامعة الدول العربية، يهدف إلى توثيق التعاون بين إذاعات وتلفزيونات الدول العربية وتطوير إنتاجها شكلا ومضمونا.

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