هوية الإرهابيين التسع (09) المقضي آمس بالبويرة





تبعا للعملية النوعية المتواصلة التي تنفذها مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي قرب بلدية العجيبة بولاية البويرة الناحية العسكرية الاولى، والتي مكنت من القضاء على (14) إرهابيين، واسترجاع (13) سلاحا ناري وكمية من الذخيرة وأغراض أخرى، تم التعرف على هوية الإرهابيين التسع (09) المقضي عليهم يوم أمس 17 فيفري 2017. ويتعلق الأمر بكل من:

- م. مصطفى المدعو " ابو عبد الله "، التحق بالجماعات الارهابية سنة 1994؛

- م. عبد الرحمان المدعو " سراقة "، التحق بالجماعات الارهابية سنة 2001؛

- غ. عدة المدعو " أبو ميسرة "، التحق بالجماعات الارهابية سنة 2005؛

- ع. جمال المدعو " شعيب "، التحق بالجماعات الارهابية سنة 2006؛

- ش. محمد المدعو " مصعب "، التحق بالجماعات الارهابية سنة 2006؛

- ز. عنتر المدعو " ابو حمزة "، التحق بالجماعات الارهابية سنة 2010؛

- م. ياسين المدعو " أبو دجانة "؛

- خ. محمد الطاهر المدعو " ابو اليقين "؛

- ح. عبد الغاني المدعو " بلال ".

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