وزارة الشؤون الخارجية تكشف: الجزائر تقدم مساعدة إنسانية لليبيا





قدمت الجزائر مساعدة إنسانية متكونة أساسا من 30 طن من المواد الغذائية موجهة لسكان ليبيا القاطنين في الحدود حيث تم نقلها و تسليمها يوم الجمعة, حسبما أكد بيان لوزارة الشؤون الخارجية. "تضاف هذه المساعدة الجديدة التي قررتها الحكومة الجزائرية إلى التفاتات تضامنية أخرى خصصها بلدنا تجاه الشعب الليبي الشقيق و الجار الذي يواجه وضعا صعبا نظرا لتواصل الأزمة التي يتخبط فيها منذ عدة سنوات", يفيد نفس البيان. "و في هذا السياق تعتزم الجزائر مواصلة جهودها الدائمة و المتواصلة تجاه جميع الأطراف الليبية من اجل وضع حد للخلافات التي يواجهونها, في إطار حل سياسي من خلال حوار شامل و المصالحة الوطنية", حسبما أكده بيان وزارة الشؤون الخارجية.

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