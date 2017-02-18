فيلالي غويني يؤكد: الذهاب إلى توافق وطني أمر ضروري





دعا الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني فيلالي غويني يوم الجمعة بالمسيلة إلى "ضرورة ذهاب الطبقة السياسية إلى توافق وطني وليس إلى مجرد تحالفات". و اعتبر غويني خلال لقاء جمعه بمناضلي تشكيلته السياسية بمقر الحزب بمدينة المسيلة أن التوافق الوطني ما بين الأحزاب السياسية من شأنه أن يؤدي إلى بروز قاعدة شعبية كبيرة تستوعب كافة الأطياف السياسية وتعمل على ترقية الأداء السياسي. و أضاف في هذا السياق بأن التوافق الوطني ما بين التشكيلات السياسية ممكن و ذلك بالنظر -كما قال- لما تتقاسمه الأحزاب السياسية من مبادئ تؤسس لهذا التوافق مؤكدا بأن حركة الإصلاح الوطني مستعدة للمساهمة في تحقيقه. كما ذكر في ذات السياق بأن المبادرات السابقة التي كانت ترمي إلى توافق وطني قد فشلت بسبب "عدم توفر إرادة لدى الطبقة السياسية لتجسيد هذا الهدف". وأشار غويني إلى أن اللقاءات المتواصلة مع القاعدة النضالية لحركة الإصلاح الوطني نابعة من الرغبة في إرساء التشاور والحوار ما بين قيادة الحزب و قاعدته لدخول الاستحقاقات المقبلة بقوة.

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