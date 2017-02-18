الوطني
أرسل إلى صديق أرسل إلى صديق
print نسخة للطباعة Plain text نص بسيط comments التعليقات (0)
18/02/2017 10:45:00

فيلالي غويني يؤكد: الذهاب إلى توافق وطني أمر ضروري


دعا الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني فيلالي غويني يوم الجمعة بالمسيلة إلى "ضرورة ذهاب الطبقة السياسية إلى توافق وطني وليس إلى مجرد تحالفات". و اعتبر غويني خلال لقاء جمعه بمناضلي تشكيلته السياسية  بمقر الحزب بمدينة المسيلة أن التوافق الوطني ما بين الأحزاب السياسية من شأنه أن يؤدي إلى بروز قاعدة شعبية كبيرة تستوعب كافة الأطياف السياسية وتعمل على ترقية الأداء السياسي.    و أضاف في هذا السياق بأن التوافق الوطني ما بين التشكيلات السياسية ممكن و ذلك بالنظر -كما قال- لما تتقاسمه الأحزاب السياسية من مبادئ تؤسس لهذا التوافق مؤكدا بأن حركة الإصلاح الوطني مستعدة للمساهمة في تحقيقه.   كما ذكر في ذات السياق بأن المبادرات السابقة التي كانت ترمي إلى توافق وطني قد فشلت بسبب "عدم توفر إرادة لدى الطبقة السياسية لتجسيد هذا الهدف".   وأشار غويني إلى أن اللقاءات المتواصلة مع القاعدة النضالية لحركة الإصلاح الوطني نابعة من الرغبة في إرساء التشاور والحوار ما بين قيادة الحزب  و قاعدته لدخول  الاستحقاقات المقبلة بقوة.

 

 

عدد القراءات 19 مرة | قراءات اليوم 19 مرة

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات (0 منشور):

أضف تعليقك comment

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

جديد الأخبار
image

ماجد بن عبد الله القصبي: مناخ الأعمال في الجزائر مشجع للاستثمارات

أكد وزير التجارة والاستثمار السعودي ماجد بن عبد الله القصبي بالجزائر أن مناخ الأعمال بالجزائر من شانه جذب المزيد من الاستثمارات داعيا المتعاملين السعوديين إلى
image

"اللغة و مساءلة الهوية بين التداخل اللساني والتجاذب المعرفي "

أشار الأستاذ الجامعي بجامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف ، كمال الدين عطاء الله ،في مداخلته خلال الملتقى المنظم بذات الجامعة حول التداخل اللغوي وتأثيره على
image

وزارة الشؤون الخارجية تكشف: الجزائر تقدم مساعدة إنسانية لليبيا

قدمت الجزائر مساعدة إنسانية متكونة أساسا من 30 طن من المواد الغذائية موجهة لسكان ليبيا القاطنين في الحدود حيث تم نقلها و تسليمها يوم الجمعة,
image

فيلالي غويني يؤكد: الذهاب إلى توافق وطني أمر ضروري

دعا الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني فيلالي غويني يوم الجمعة بالمسيلة إلى "ضرورة ذهاب الطبقة السياسية إلى توافق وطني وليس إلى مجرد تحالفات". و اعتبر غويني
image

"الأنباف" تدعو لفتح تحقيق

دعا الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين "الأنباف" ،أمس،  السلطات المركزية والمحلية لفتح تحقيق في التجاوزات التي شهدتها ولاية المسيلة والتي وصفها بالخطيرة والممارسة ضد المربين
image

سيناتور روسي يشيد بموقف الجزائر في تسوية النزاعات

نوه عضو مجلس فدرالية روسيا زياد سبسبي بالطرح  الجزائري حيال النزاعات، مشيدا بموقفها الحكيم و الرسين بخصوص النزاع في سوريا الذي بلغ حاليا مرحلة متقدمة
image

مساهل يستقبل المبعوث الخاص لرئيس الموزمبيق

استقبل وزير الشؤون المغاربية و الاتحاد الإفريقي و جامعة الدول العربية عبد القادر مساهل "ارنيستو تونيلا"  المبعوث الخاص للرئيس الموزمبيقي الذي سلمه رسالة من رئيس
image

مقري: حمس فصلت في تحديد رؤساء قوائم المرشحين

أكد رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري أن حزبه لن ينجح في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة إذا لم يقتحمه الشباب، موضحا أن تشكيلته السياسية قد
image

بمناسبة الذكرى الـ 28 لتأسيسه: الرئيس يهنئ قادة دول اتحاد المغرب العربي

بعث رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ببرقيات تهنئة إلى قادة دول إتحاد المغرب العربي بمناسبة الذكرى الـ 28 لتأسيس الاتحاد. ووجه الرئيس بوتفليقة برقيات التهاني إلى
image

نوال السعداوي رئيسة فخرية لمهرجان شرم الشيخ السينمائي

اختار مهرجان شرم الشيخ الدولي للسينما العربية والاوروبية الكاتبة والناشطة الحقوقية نوال السعداوي رئيسة فخرية لدورته المقبلة التي تنطلق في شهر مارس بمشاركة 28 فيلما،
قيم هذا المقال
0