سيناتور روسي يشيد بموقف الجزائر في تسوية النزاعات





نوه عضو مجلس فدرالية روسيا زياد سبسبي بالطرح الجزائري حيال النزاعات، مشيدا بموقفها الحكيم و الرسين بخصوص النزاع في سوريا الذي بلغ حاليا مرحلة متقدمة في مسار التسوية. وأكد السيناتور الروسي ذو الأصل السوري في تصريح له على هامش مائدة مستديرة حول سوريا عقدت أول أمس بروسيا قائلا "أود ان أعرب عن امتناني للجزائر و للشعب الجزائري على الموقف الحكيم و الرسين المعتمد إزاء المسألة السورية"، منوها بالطرح الجزائري فيما يتعلق بتسوية النزاعات والقائم على مبدئي الحوار و التسوية السياسية. وكان وزير الشؤون المغاربية و الاتحاد الإفريقي و الجامعة العربية عبد القادر مساهل قد أكد خلال أشغال الدورة الرابعة لمنتدى الأعمال العربي-الروسي الذي نظم في الفاتح فبراير في أبو ظبي أن "الجزائر تأمل في إحلال الأمن و السلم في هذا البلد بواسطة حل سياسي يجمع السوريين حول أرضية وفاق تسمح لهم بتوحيد صفوفهم في وجه التنظيمات الإرهابية المقيمة في سوريا".وقال مساهل حينها أن "الجزائر وعلى ضوء التطورات السريعة في سوريا تأمل في أن تفضي مفاوضات أستانة الى تسوية نهائية لهذه الأزمة التي قوضت البنى التحتية السورية وخلفت العديد من الضحايا". و كان زياد سبسبي وهو نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية لمجلس فدرالية روسيا (مجلس الشيوخ) قد تحدث عن وضع كارثي على الصعيد الإنساني في سوريا منددا بنقص المساعدات الإنسانية من طرف بعض البلدان، و قال السيناتور الروسي إنه وقف خلال العديد من الزيارات آلة سوريا على مأساة إنسانية موضحا أن أزيد من 13 مليون سوري يعيشون كلاجئين في بلدهم. و قال سبسبي استنادا إلى إحصائيات منظمة الأمم المتحدة لسنة 2016 ان 6,12 مليون سوري بحاجة لمساعدة مباشرة من بينهم 5ر6 ملايين طفل تلزمهم مساعدات في مجال الصحة. كما أن أزيد من 10 ملايين شخصا لا يحصلون على الماء.

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