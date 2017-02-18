مقري: حمس فصلت في تحديد رؤساء قوائم المرشحين





أكد رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري أن حزبه لن ينجح في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة إذا لم يقتحمه الشباب، موضحا أن تشكيلته السياسية قد فصلت في تحديد رؤساء قوائم المرشحين للانتخابات التشريعية المقبلة على مستوى 47 ولاية. وقال مقري في ندوة صحفية نشطها بأحد فنادق المدينة رفقة بعض الإطارات المحلية لحركة مجتمع السلم و ممثلين عن التنظيم الشباني المنضوي تحت لواء هذا الحزب ''إن عملنا السياسي لا يمكن أن ينجح إذا لم يدخل و ينخرط فيه الشباب لأنهم يشكلون الأغلبية الساحقة وطاقة ووقود وحاضر ومستقبل هذا البلد. واعتبر بالمناسبة أن خوض الاستحقاق الانتخابي لـ 4 ماي المقبل يتطلب الجدية والسير بخطى ثابتة وبعزيمة قوية و بدون تردد و ذلك من أجل مصلحة الوطن، وكشف رئيس حركة مجتمع السلم بأن تشكيلته السياسية قد فصلت في تحديد رؤساء قوائم المرشحين للانتخابات التشريعية المقبلة على مستوى 47 ولاية و لم يتبق -كما قال- إلا الفصل في رأس القائمة على مستوى ولاية سطيف الذي سيتم تحديده لاحقا، مشيرا إلى أن فئة الشباب موجودة بقوة في قوائم حزبه و سيكون لها تمثيل واسع كذلك في الانتخابات المحلية المقبلة على حد تعبيره.

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