بمناسبة الذكرى الـ 28 لتأسيسه: الرئيس يهنئ قادة دول اتحاد المغرب العربي





بعث رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ببرقيات تهنئة إلى قادة دول إتحاد المغرب العربي بمناسبة الذكرى الـ 28 لتأسيس الاتحاد. ووجه الرئيس بوتفليقة برقيات التهاني إلى كل من ملك المغرب محمد السادس و الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي والرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز ورئيس حكومة الوفاق الوطني الليبي فايز السراج، وعبر الرئيس بوتفليقة في برقياته للقادة المغاربة عن أحر تهانيه وأطيب تمانياته لهم بموفور الصحة والسعادة و لشعوبهم "بالمزيد من الرقي و الرفاهية والازدهار". واعتبر الرئيس أن حلول هذه الذكرى "العزيزة علينا تعد فرصة سانحة للتمعن في حلم شعوب منطقتنا المغاربية منذ وهلة الاستعمار ببناء صرح وحدوي يدفع بتنمية و ازدهار شعوبنا ويساهم في رفع كلمة ومواقف مغربنا العربي ضمن مختلف التجمعات الإقليمية والجهوية والقارية التي تميز عالمنا الحالي".وقال رئيس الدولة في برقياته "صحيح أن اتحاد المغرب العربي مستوقف اليوم من أجل المزيد من الجهد و العمل بغية تحقيق روح وأهداف معاهدة مراكش التي أسسته".وأكد الرئيس بوتفليقة "عزم واستعداد الجزائر شعبا و قيادة, لتظافر جهودها مع باقي الشعوب والقيادات المغاربية الشقيقة لجعل اتحادنا المغاربي يكرس وجوده أكثر فأكثر ويأتي بمساهمته خدمة لوحدة الأمة العربية والإتحاد الإفريقي وخدمة كذلك لتعزيز الأمن والسلم والإستقرار في الفضاء المتوسطي".

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