القضاء على 09ارهابيين بولاية البويرة وضبط اسلحة مختلفة
في إطار مكافحة الإرهاب ومواصلة لعملية البحث والتمشيط التي باشرتها قوات الجيش الوطني الشعبي قرب بلدية العجيبة بولاية البويرة بإقليم الناحية العسكرية الأولى، قضت مفرزة للجيش الوطني الشعبي صباح اليوم 17 فيفري 2017 على تسعة (09) إرهابيين، وضبطت (05) مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف و(03) بنادق نصف آلية وكمية من الذخيرة.لترتفع حصيلة هذه العملية المتواصلة، إلى تحييد (14) إرهابيا واسترجاع (13) سلاحا ناريا وكمية من الذخيرة وأغراض مختلفة.إن هذه العملية النوعية والنتائج الحاسمة لوحدات الجيش الوطني الشعبي تأتي لتؤكد مرة أخرى على قوة عزم وإصرار قواتنا على القضاء على هذه الشراذم المجرمة وعلى ظاهرة الإرهاب في بلادنا.
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