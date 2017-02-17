

سكان بلدية الجيلالي بن عمار"تيارت"على واقع الجريمة النكراء لازال الرعب والخوف ينتاب سكان بلدية الجيلالي بن عمار بولاية تيارت على وقائع تلك الجريمة الشنعاء التى ارتكبت صباح امس الخميس بحدود الساعة العاشرة صباحا



القضاء على 09ارهابيين بولاية البويرة وضبط اسلحة مختلفة في إطار مكافحة الإرهاب ومواصلة لعملية البحث والتمشيط التي باشرتها قوات الجيش الوطني الشعبي قرب بلدية العجيبة بولاية البويرة بإقليم الناحية العسكرية الأولى، قضت مفرزة



الحث على أهمية إرث الأمير عبد القادر في العالم الحالي بأوكسفورد (المملكة المتحدة) تم التأكيد مساء اول أمس الاربعاء بمركز الدراسات الإسلامية بأوكسفورد (بريطانيا) على أهمية فكر الأمير عبد القادر الجزائري بالنسبة للعالم الحالي "المتميز بالنزاعات بين الديانات".



مفرزة للجيش الوطني الشعبي تكتشف مخبأ للاسلحة بولاية تمنراست في إطار مكافحة الإرهاب وحماية الحدود، وعلى إثر دورية استطلاع وتفتيش قرب الحدود بمنطقة تاوندرت على مسافة 80 كلم غرب تين زواتين، بولاية تمنراست الناحية العسكرية السادسة،



المتحف المركزي للجيش يخلد ذكرى اليوم الوطني للشهيد (18 فيفري) بمناسبة الاحتفالات المخلدة لليوم الوطني للشهيد، المصادف للثامن عشر فيفري من كل سنة، نظّم المتحف المركزي للجيش يوم الأربعاء 15 فيفري 2017، تظاهرة ثرية تضمنت



مفرزة للجيش الوطني الشعبي تقضي على 5 ارهابيين قضت مفرزة للجيش الوطني الشعبي تابعة للقطاع العملياتي البويرة بإقليم الناحية العسكرية الأولى على خمسة (05) إرهابيين، ظهر اليوم 15 فيفري 2017، إثر عملية بحث



أحمد قايد صالح يترأس الاجتماع السنوي لإطارات منظومة التكوين بهدف تقييم منظومة التكوين والتعليم، ترأس الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، اليوم الأربعاء، بالمدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات



المصادقة على أعضاء المكتب الجديد لمجلس الامة عقد مجلس الأمة اليوم جلسة علنية ترأسها عبد القادر بن صالح، رئيس المجلس، خصصت للمصادقة على أعضاء المكتب الجديد للمجلس. ويتكون مكتب مجلس الأمة الجديد بعنوان



حجز أكثر من 09 قناطير من الكيف المعالج بتلمسان حجزت عناصر الدرك الوطني في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة أمس الثلاثاء بتلمسان الناحية العسكرية الثانية كمية معتبرة من الكيف المعالج تقدر ب 09 قناطير