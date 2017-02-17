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17/02/2017 12:10:00

سكان بلدية الجيلالي بن عمار"تيارت"على واقع الجريمة النكراء


 

لازال الرعب والخوف ينتاب سكان  بلدية الجيلالي بن عمار بولاية تيارت  على وقائع تلك الجريمة الشنعاء  التى ارتكبت صباح امس الخميس بحدود الساعة العاشرة صباحا . جريمة شنعاء لاتوصف حيث راح ضحيتها شخصان 34 و 74 سنة و طفلة تبلغ من العمر14 سنة بعد قيام شرطي , يعمل بأمن دائرة مشرع الصفا بإطلاق النار على عمه بسبب نزاع قديم على قطعة ارض صالحة للبناء  أردته قتيلا على الفور , كما تم اطلاق النار على  البناء  قتل هو الاخر بمسرح الجريمة قبل أن يقدم الجاني على تصويب سلاحه نحو فلذة كبده البالغة من العمر 14 سنة و التي توفيت بمستشفى يوسف الدمرجي بمدينة تيارت , في الوقت الذي أقدم  فيه الجاني على محاولة الإنتحار و هو يرقد بمصلحة الإنعاش بعدما أصابت طلقة رصاص رقبته  . سكان بلدية الجيلالي بن عمار بولاية تيارت  لايصدقون ماذا حدث ببهو بلديتهم  ويصفون الخميس الماضي باليوم الاسود  فيما تبقى التحقيقات جارية على قدم وساق  لمعرفة الاسباب الحقيقية والدوافع الخفية لهاته الجريمة  

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سكان بلدية الجيلالي بن عمار"تيارت"على واقع الجريمة النكراء

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