مفرزة للجيش الوطني الشعبي تكتشف مخبأ للاسلحة بولاية تمنراست
في إطار مكافحة الإرهاب وحماية الحدود، وعلى إثر دورية استطلاع وتفتيش قرب الحدود بمنطقة تاوندرت على مسافة 80 كلم غرب تين زواتين، بولاية تمنراست الناحية العسكرية السادسة، تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، صباح اليوم 16 فيفري 2017، من اكتشاف مخبأ للاسلحة والذخيرة يحتوي:
- (01) رشاش ثقيل من نوع ديكتاريوف (Diktariov)،
- (01) رشاش من نوع RPK ،
- (03) مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف،
- (06) بنادق نصف آلية من نوع سيمونوف،
- (05) بنادق تكرارية،
- (01) مسدس رشاش من نوع MAT-49،
- (05) قنابل يدوية،
- بالإضافة إلى كمية كبيرة من الذخيرة (1335 طلقة) من مختلف العيارات
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