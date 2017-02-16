المتحف المركزي للجيش يخلد ذكرى اليوم الوطني للشهيد (18 فيفري)
بمناسبة الاحتفالات المخلدة لليوم الوطني للشهيد، المصادف للثامن عشر فيفري من كل سنة، نظّم المتحف المركزي للجيش يوم الأربعاء 15 فيفري 2017، تظاهرة ثرية تضمنت إلقاء عدة محاضرات تاريخية نشطها أساتذة وباحثون مختصون، كما نُظّم بالمناسبة معرض للصور أبرز أهم محطات ثورتنا المجيدة . استُهلت التظاهرة بعرض فيلم وثائقي تاريخي، سلط الضوء على مراحل الثورة التحريرية المباركة لتذكير الجيل الصاعد بالتضحيات الجسام لمجاهدينا الأخيار وشهدائنا الأبرار. وحضر المناسبة مجاهدون وأساتذة جامعيون وإطارات وضباط متربصون وتلاميذ ثانويات وعدد من ممثلي هيئات مدنية، أين كانت لهم فرصة التعرف على مختلف أجنحة المتحف والوقوف على أهم المحطات التاريخية لبلادنا. في نهاية الاحتفال تفضل السيد اللواء مدير الإيصال والاعلام والتوجيه، نيابة عن السيد الفريق نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بتكريم عدد من المجاهدين وبعض أبناء الشهداء عرفانا لتضحيات أسلافهم.
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