مفرزة للجيش الوطني الشعبي تقضي على 5 ارهابيين
قضت مفرزة للجيش الوطني الشعبي تابعة للقطاع العملياتي البويرة بإقليم الناحية العسكرية الأولى على خمسة (05) إرهابيين، ظهر اليوم 15 فيفري 2017، إثر عملية بحث وتمشيط تبعه اشتباك قرب بلدية العجيبة بدائرة بشلول.هذه العملية النوعية التي لا تزال متواصلة مكنت من استرجاع خمسة (05) مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة وأغراض مختلفة.
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