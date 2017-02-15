أحمد قايد صالح يترأس الاجتماع السنوي لإطارات منظومة التكوين





بهدف تقييم منظومة التكوين والتعليم، ترأس الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، اليوم الأربعاء، بالمدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس بالرويبة بالناحية العسكرية الأولى، اجتماعا للإطارات المكلفين بالتكوين بالجيش الوطني الشعبي.

وحضر الاجتماع رئيس دائرة الاستعمال والتحضير لأركان الجيش الوطني الشعبي، رؤساء أركان قيادات القوات، قادة مؤسسات التكوين العسكرية والمكلفين بالتكوين على مستوى قيادات القوات والمديريات والمصالح المركزية. مذكرا بما تم تسخيره من إمكانيات بيداغوجية متطورة يسهر على استغلالها نخبة من المؤطرين والمكونين والمسيرين من ذوي التأهيل العالي، مبرزا الرعاية التي يوفرها الجيش الوطني الشعبي لأبناء الشعب الجزائري بفضل العناية الشديدة التي يوليها رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وعلى هامش الاجتماع، حضي أشبال وشبلات مدرسة أشبال الأمة بالبليدة بزيارة خاصة إلى مختلف المرافق التكوينية والبيداغوجية وغيرها من المرافق التي تتوفر عليها المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس، وذلك بهدف تعريف الأشبال بعينة من عينات هياكل التكوين التي تزخر بها المنظومة التكوينية للجيش الوطني الشعبي.

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