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15/02/2017 14:46:00

المصادقة على أعضاء المكتب الجديد لمجلس الامة


عقد مجلس الأمة اليوم جلسة علنية ترأسها عبد القادر بن صالح، رئيس المجلس،  خصصت للمصادقة على أعضاء المكتب الجديد للمجلس. ويتكون مكتب مجلس الأمة الجديد بعنوان التجديد السنوي من كل من السيد جمال ولد عباس و السيدة رفيقة قصري عن الثلث الرئاسي، وزبير طوافشية، وبوحفص حوباد عن المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني وكذا عبد الكريم سليماني عن المجموعة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي.  وعقب المصادقة، نوه رئيس المجلس بالمجهودات التي بذلها أعضاء المكتب السابقين في خدمة المجلس والوطن كما هنأ أعضاء المكتب الجديد على الثقة التي وضعت فيهم داعيا اياهم الى الوفاء بها. وعقب تزكية تشكيلة المكتب أشرف أعضاؤه على تنصيب اللجان الدائمة التسعة ويتعلق الامر بلجنة الدفاع الوطني برئاسة نور الدين قرطبي، لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية برئاسة عبد القادر بن سالم ولجنة التربية والتكوين والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية برئاسة بشير شبلي. ويترأس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والجالية الجزائرية بالخارج محمد الطبيب العسكري بينما يتراس مهني غريفي لجنة الثقافة والاعلام والشبيبة والسياحة. كما سيترأس لجنة الفلاحة والتنمية الريفية مختار ياحي ومحمد ماني لجنة الشؤون القانونية و الإدارية وحقوق الإنسان فيما يترأس لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية و التضامن الوطني محمد زكريا و لجنة التجهيز والتنمية المحلية محمد بوشلاغم.

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