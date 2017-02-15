حجز أكثر من 09 قناطير من الكيف المعالج بتلمسان
حجزت عناصر الدرك الوطني في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة أمس الثلاثاء بتلمسان الناحية العسكرية الثانية كمية معتبرة من الكيف المعالج تقدر ب 09 قناطير و10 كيلوغرامات، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني اليوم الأربعاء. كما ضبطت مفارز للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني في عمليات متفرقة بكل من بشار وورقلة وأدرار وغرداية وتمنراست وتندوف 20 مهربا وحجزت 05 مركبات رباعية الدفع و5140 لترا من الوقود و09 أجهزة كشف عن المعادن و09 مولدات كهربائية و08 مطارق ضغط و6228 وحدة من مختلف المشروبات، يضيف المصدر ذاته. ومن جهة أخرى، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي 40 مهاجرا غير شرعي من جنسيات إفريقية مختلفة، بكل من عين قزام ومعسكر وأدرار وجانت
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