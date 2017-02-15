

المتحف المركزي للجيش يخلد ذكرى اليوم الوطني للشهيد (18 فيفري) بمناسبة الاحتفالات المخلدة لليوم الوطني للشهيد، المصادف للثامن عشر فيفري من كل سنة، نظّم المتحف المركزي للجيش يوم الأربعاء 15 فيفري 2017، تظاهرة ثرية تضمنت



مفرزة للجيش الوطني الشعبي تقضي على 5 ارهابيين قضت مفرزة للجيش الوطني الشعبي تابعة للقطاع العملياتي البويرة بإقليم الناحية العسكرية الأولى على خمسة (05) إرهابيين، ظهر اليوم 15 فيفري 2017، إثر عملية بحث



أحمد قايد صالح يترأس الاجتماع السنوي لإطارات منظومة التكوين بهدف تقييم منظومة التكوين والتعليم، ترأس الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، اليوم الأربعاء، بالمدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات



المصادقة على أعضاء المكتب الجديد لمجلس الامة عقد مجلس الأمة اليوم جلسة علنية ترأسها عبد القادر بن صالح، رئيس المجلس، خصصت للمصادقة على أعضاء المكتب الجديد للمجلس. ويتكون مكتب مجلس الأمة الجديد بعنوان



حجز أكثر من 09 قناطير من الكيف المعالج بتلمسان حجزت عناصر الدرك الوطني في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة أمس الثلاثاء بتلمسان الناحية العسكرية الثانية كمية معتبرة من الكيف المعالج تقدر ب 09 قناطير



بين طهران ودمشق… قائد «قوات أسد غالب» العراقية ينسق لمزيد من الدعم العسكري واللوجستي تحصد سوريا اليوم ما زرعه الرئيس السوري بشار الأسد على مدى طيلة سنوات الثورة الست، من هيمنة الميليشيات الطائفية التي اكتسبت قوة توازي قوات النظام،



فلاحة : تسليم 146.000 هكتار في إطار برنامج مليون هكتار من الأراضي المسقية تم تزويد حوالي 146.000 هكتار من الأراضي الفلاحية بأنظمة و تجهيزات السقي في إطار برنامج مليون هكتار من الأراضي المسقية الإضافية مع آفاق 2019 ،



إيمانويل ماكرون: زيارة الجزائر جاءت لمناقشة مستقبل العلاقات بين البلدين أعلن المترشح لرئاسيات 2017 في فرنسا، إيمانويل ماكرون، الإثنين، عن رغبته في ترقية "نظرة مستقبلية" للشراكة بين الجزائر وفرنسا. وفي تصريح للصحافة عقب الاستقبال الذي خصه



تراوري يشيد بالمستوى التقني للحماية المدنية الجزائرية أشاد وزير الأمن والحماية المدنية المالي ساليف تراوري بالمستوى التقني المتميز للحماية المدنية الجزائرية في تسيير الأخطار و التحكم فيها. وأعرب تراوري عقب زيارته إلى الوحدة