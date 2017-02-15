تراوري يشيد بالمستوى التقني للحماية المدنية الجزائرية





أشاد وزير الأمن والحماية المدنية المالي ساليف تراوري بالمستوى التقني المتميز للحماية المدنية الجزائرية في تسيير الأخطار و التحكم فيها. وأعرب تراوري عقب زيارته إلى الوحدة الوطنية للتدريب والتدخل للمديرية العامة للحماية المدنية الواقعة بالدار البيضاء "الجزائر العاصمة" عن انبهاره بالمستوى التقني العالي الذي بلغته الحماية المدنية الجزائرية فيما يخص التحكم في تكنولوجيات الجيل الجديد- حسبما أكد بيان لهذه الهيئة-، مشيدا بتجربة الهيئة الجزائرية في التدخلات بالخارج اثر الكوارث الكبرى حتى أصبحت، كما قال، "مثالا يقتدى به على المستويين الإقليمي و الدولي". وخلال لقائه مع المدير العام للحماية المدنية العقيد مصطفى لهبيري، وكذا مع ممثلين لوزارة الداخلية و الجماعات المحلية، أشاد تراوري أيضا بدور هذه الهيئة في تعزيز التعاون بين هيئات البلدين في التكوين في مجال تسيير الأخطار الجارية والكبرى، وخلال زيارته لهذه الوحدة حضر الوزير المالي عرضا حول مهام وتنظيم المديرية العامة للحماية المدنية، وكذا مختلف المراحل التي ميزت مسار الحماية المدنية الجزائرية في مجال تكوين الموارد البشرية والعصرنة والعمل الجواري والتحسيسي واستعمال الوسائل التكنولوجية في التحكم في الأخطار مثل صور الأقمار الصناعية. و تعرف ضيف الجزائر أيضا على مختلف مراحل التعاون و الشراكة بين الحماية المدنية الجزائرية و نظرائها عبر العالم لا سيما بعد التوقيع على اتفاق التعاون مع هيئة الحماية المدنية الأوروبية، مؤكدا أن زيارته إلى الجزائر ترمي إلى تعزيز مجالات التعاون بين هيئات البلدين والاستفادة من الخبرة الجزائرية في هذا المجال.وأشار من جهته العقيد مصطفى لهبيري إلى استعداد الحماية المدنية الجزائرية لتكوين ضباط نظيرتها المالية في مختلف التخصصات.

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