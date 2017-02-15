هامـــــــــل في زيارة عمل إلى إسبانيا
قام اللواء عبد الغني هامل المدير العام للأمن الوطني، ابتداء من الأمس بزيارة عمل إلى اسبانيا، على رأس وفد هام من إطارات المديرية العامة للأمن الوطني. وتأتي هذه الزيارة التي كانت بدعوة من نظيره المدير العام للشرطة الاسبانية، جيرمان لوبيز ايقليسياز" German LOPEZ IGLESIAS" في إطار تعزيز وتدعيم التعاون والشراكة بين شرطة البلدين في ميادين التكوين والتدريب، علوم الأدلة الجنائية، تبادل الخبرات في مجال مكافحة الجريمة المنظمة بمختلف أشكالها، إلى جانب مناقشة عدة مواضيع ذات الاهتمام المشترك والتي تخدم مجال الأمن في البلدين وخاصة الجرائم المستحدثة. كما تتميز بسلسلة من اللقاءات مع مسؤولين سامين في جهاز الشرطة الاسبانية، يتم خلالها بحث ودراسة سبل توطيد علاقات التعاون والشراكة بين شرطة البلدين والتي تشهد تطورا كبيرا في السنوات الأخيرة الماضية.
عدد القراءات 99 مرة | قراءات اليوم 29 مرة
- التنازل عن أسهم "مجمع الخبر" لفائدة "ناس برود": هيئة الدفاع تعلن انسحابها الجماعي من القضية
- دعوة لتحويل منزل اجتماع مجموعة 22 لمتحف وطني
- "الكناباست" تثمن قرار بن غبريط
- البروفيسور الجزائري عليم بن عبيد يفوز بجائزة نوبل في الطب
- أول اجتماع لسلطة ضبط السمعي البصري يخصص لبرنامج العمل المستقبلي
التعليقات (0 منشور):
أضف تعليقك