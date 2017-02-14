الدفاع المدني السعودي يستنفر ودوي صفارات الإنذار في أبها





أكد متحدث باسم وزارة المياه بمنطقة عسير علي القاسمي، وصول مستوى المياه في سد أبها مساء الثلاثاء 14 فبرايرإلى حد الفيضان، بسبب ما تشهده المنطقة من أمطار غزيرة منذ الصباح.وأوضح المهندس علي القاسمي أن إطلاق صافرات الإنذار التابعة للمياه والخاصة بالسد كان بشكل آلي، وذلك حال وصول كمية مياه السد لمنسوب معين، وتحديدا عند نقطة المفيض. وأشار أن الإطلاق الآلي للصافرات يحدث كإجراء احترازي وفقا لأنظمة وإجراءات الأمن والسلامة للدفاع المدني على السدود، مبينا في السياق أنه لا مخاوف من انهيار سد أبها وأن الأمور تسير بشكل عادي. وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد أعلنت، الثلاثاء، أن كمية الأمطار التي هطلت حتى الساعة السادسة من مساء اليوم نفسه تراوحت بين 60 إلى 80 مم في أبها. ونشر أحد المغردين على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورا توثّق الدمار الذي أحدثته الأمطار في أبها.

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