

الدفاع المدني السعودي يستنفر ودوي صفارات الإنذار في أبها أكد متحدث باسم وزارة المياه بمنطقة عسير علي القاسمي، وصول مستوى المياه في سد أبها مساء الثلاثاء 14 فبرايرإلى حد الفيضان، بسبب ما تشهده المنطقة



فرعون تؤكد ضرورة العمل لإيجاد نمط لحوكمة الانترنت يكون عادلا ومتعدد الأطراف أكدت وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال ايمان هدى فرعون على ضرورة التجند بقدر أكبر من أجل العمل على إيجاد نمط لحوكمة الانترنيت يكون عادلا ومتعدد



طلبة المدرسة العليا للفنون الجميلة يواصلون حركتهم الاحتجاجية جددت وزارة الثقافة، أول أمس، التزامها بحل المشاكل الاجتماعية و البيداغوجية لطلبة المدرسة العليا للفنون الجميلة بالجزائر الذين يرفضون وقف حركتهم الاحتجاجية قبل تطبيق الإجراءات



تدمير مخبأ للإرهابيين ببومرداس دمرت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي، يوم أول أمس ببومرداس الناحية العسكرية الاولى ، ستة (06) مخابئ للإرهابيين، فيما كشفت ودمرت مفرزة أخرى لغما تقليدي



«ملحمة تاكتيكال» أول شركة تعهدات أمنية جهادية تقدم الدعم والاستشارة للفصائل المتشددة في سوريا… في أثناء الغزو الأمريكي للعراق لعبت شركات التعهدات الأمنية دورا مهما في مساعدة القوات الأمريكية وإلى حد أقل البريطانية في المهام القتالية وتوفير الحراسات والخدمات



منظمة الأوبيب تؤكد: السوق النفطية تتجه نحو الاستقرار بعد اتفاق الجزائر أكدت وزيرة العلاقات الخارجية الفنزويلية ديلسي إلوينا رودريغيز غوميز بالجزائر العاصمة أن السوق النفطية تتجه نحو الاستقرار بعد الاتفاق الذي وقعته البلدان الأعضاء في منظمة



سليف تراوري، يؤكد من الجزائر: تحقيق تقدم في تطبيق اتفاق السلام بمالي أكد الوزير المالي للأمن و الحماية المدنية سليف تراوري يوم الإثنين بالجزائر العاصمة أنه تم تسجيل "تقدم" على أرض الواقع منذ التوقيع على اتفاق السلام



بـن صالـح يستقبل ممثل برنامج الأمم المتحدة للتنمية "PNUD" استقـبل عبـد القادر بـن صالـح ، رئيس مجـلس الأمـة ، يـوم الإثنين 13 فيفـري 2017 ، بمقر المجلس ، Eric OVERVEST ، ممثل برنامج الأمم



الهادي ولد علي بتيسمسيلت.. اليوم يتوقع أن يقوم وزير الشباب والرياضة الهادي ولد علي، اليوم، بزيارة تفقدية إلى ولاية تيسمسيلت، حيث سيتفقد عدة مشاريع ومنشآت تخص قطاع الشباب والرياضة. وسيقف ولد