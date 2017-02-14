تدمير مخبأ للإرهابيين ببومرداس
دمرت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي، يوم أول أمس ببومرداس الناحية العسكرية الاولى ، ستة (06) مخابئ للإرهابيين، فيما كشفت ودمرت مفرزة أخرى لغما تقليدي الصنع ببرج بوعريريج الناحية العسكرية الخامسة . وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، ضبط عناصر الدرك الوطني وحراس الحدود بتلمسان الناحية العسكرية الثانية، (130) كيلوغراما من الكيف المعالج، فيما حجز عناصر حرس الحدود ببني ونيف، ولاية بشار الناحية العسكرية الثالثة كمية أخرى تُقدر بـ(26,240) كيلوغرام. من جهة أخرى، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني في عمليات متفرقة بكل من تلمسان وبشار وأدرار وجانت وعين قزام، مهربين (02) و(32) مهاجرا غير شرعي من جنسيات افريقية مختلفة وحجزت سيارتين رباعيتي الدفع و(700) غرام من مادة الديناميت و(03) أجهزة كشف عن المعادن و(05) مولدات كهربائية ومطرقتي (02) ضغط وجهاز اتصال عبر الأقمار الاصطناعية.
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