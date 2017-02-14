بـن صالـح يستقبل ممثل برنامج الأمم المتحدة للتنمية "PNUD"





استقـبل عبـد القادر بـن صالـح ، رئيس مجـلس الأمـة ، يـوم الإثنين 13 فيفـري 2017 ، بمقر المجلس ، Eric OVERVEST ، ممثل برنامج الأمم المتحدة للتنمية PNUD ، الذي أدى له زيارة مجاملة وقدّم بالمناسبة عرضًا عن أهم المشاريع والبرامج التي تشكل محورًا للتعاون بين الجزائر وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية خاصة في المجال البرلماني .. وحرص رئيس مجلس الأمة على لفت الانتباه إلى ضرورة الاستفادة من الخبرة وتجارب التعاون مع البلدان الأخرى ومتابعة تقييم وتطوير هذا التعاون بالتنسيق مع المصالح الإدارية المعنية بمجلس الأمة في لقاءات لاحقة يتم خلالها النظر في المشاريع التي كانت محور تعاون والتي قدّم بشأنها الأمين العام للمجلس ملخّصًا تضمن أهم ما تحقق منذ سنة 2005.

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