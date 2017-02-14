الهادي ولد علي بتيسمسيلت.. اليوم





يتوقع أن يقوم وزير الشباب والرياضة الهادي ولد علي، اليوم، بزيارة تفقدية إلى ولاية تيسمسيلت، حيث سيتفقد عدة مشاريع ومنشآت تخص قطاع الشباب والرياضة. وسيقف ولد علي على المشاريع الجاري انجازها بكل من دائرة ثنية الحد، برج الأمير عبد القادر، تيسمسيلت ودائرة برج بونعامة، والعمل على تسريع وتيرتها قصد تسليمها في الآجال المحددة. للإشارة الزيارة كانت مرتقبة منذ عدة أيام خلت إلا أنها تأجلت إلى غاية اليوم. ومن جهة أخرى تشهد ولاية تيسمسيلت هذه الأيام إنزال وزاري مكثف بعد وزير النقل والأشغال العمومية ووزير الاتصال وكذا زيارة وزير الشباب والرياضة وينتظر في الأيام القليلة القادمة زيارة وزير العدل الطيب لوح بهدف تدشين مجلس قضاء تيسمسيلت، كما يرتقب زيارة أخرى لوزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي وهي زيارات ماراطونية للوزراء منذ مجيء الوالي عبد القادر بن مسعود، ومن جهة موازية تحركت جل المشاريع التي كانت مجمدة بما فيها محطة النقل البري غرب وسط.

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