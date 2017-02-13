

بعد تعرضها لإطلاق نار من قبل "قناص" بالعراق، قرين : "نتابع لحظة بلحظة التطورات الصحية لسميرة مواقي" أكد وزير الاتصال حميد قرين اليوم من تيسمسيلت أنه يتابع لحظة بلحظة التطورات الصحية للصحفية سميرة مواقي بعد تعرضها لإطلاق النار من قبل "قناص" في



قرين للإذاعة : ندعو وسائل الإعلام للتحلي بالاحترافية والمصداقية في تغطية تشريعيات2017 أكد وزير الاتصال حميد قرين هذا الاثنين على ضرورة التزام الصحفيين بالاحترافية والمصداقية في تغطية الانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها في الرابع ماي المقبل مؤكدا على



الجزائر والكونغو يعتزمان بعث تعاونهما الثنائي أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون و الجالية الكونغولية بالخارج جان- كلود غاكوسو عقب محادثاته مع وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية و التعاون الدولي رمطان لعمامرة



بسبب خلل تقني: سقوط طائرة عسكرية عمودية بسطيف سقطت طائرة عسكرية عمودية من النوع "هيركل" تابعة للمدرسة الوطنية للحوامات ببلدية عين الرمات بولاية سطيف في منطقة الجباس في بلدية قصر الأبطال جنوب الولاية. وحسب



الأغواط: المسرح الجهوي.. آمال لبعث أبي الفنون بالجهة يعول على مشروع المسرح الجهوي الجاري إنجازه بالأغواط في بعث الحركة المسرحية بالجهة من خلال احتضان ومرافقة الطاقات الناشئة واسترجاع الأمجاد العريقة للفن الرابع الذي



وفد فلسطيني يلتقي مسؤولين في البيت الأبيض: ترامب: سياسة توسيع الاستيطان لا تخدم السلام أعلن مسؤول فلسطيني أن اللواء ماجد فرج رئيس جهاز المخابرات العامة الفلسطينية، التقى مسؤولين أمنيين في البيت الأبيض. وهو ما اعتبر أول اتصال رسمي ما



مسؤول في الجمارك الجزائرية يكشف: أكثر مـن 72 مليـون دولار تـحويلات غير شرعية للعملة الصعبة في 2016 أحالت مصالح الجمارك إلى العدالة 362 ملفا يتعلق بمخالفات الصرف خلال سنة 2016 حيث تشمل تحويلات غير شرعية للعملة الصعبة تعادل 25 ر8 مليار دينار



قدماء الكشافة الإسلامية تعقد مجلسها الوطني عقدت جمعية قدماء الكشافة الإسلامية الجزائرية بسيدي فرج بالعاصمة يومي 10 و11 فيفري الجاري الدورة العادية لمجلسها الوطني تحت شعار "يا أرض الجزائر يا أمنا



بن غبريط تكشف: محتوى بعض المراجع يشكل تهديدا حقيقيا للأطفال أعلنت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، أمس الأحد، بالمدية، عن إعادة تنظيم قطاع الإصدارات شبه المدرسية قريبا، بهدف ترتيب هذا المجال الذي لا يزال