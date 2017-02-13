بعد تعرضها لإطلاق نار من قبل "قناص" بالعراق، قرين : "نتابع لحظة بلحظة التطورات الصحية لسميرة مواقي"
أكد وزير الاتصال حميد قرين اليوم من تيسمسيلت أنه يتابع لحظة بلحظة التطورات الصحية للصحفية سميرة مواقي بعد تعرضها لإطلاق النار من قبل "قناص" في دولة العراق. وتداول صحفيون جزائريون وعراقيون نقلا عن مصادر عراقية، إصابة الصحفية الجزائرية سميرة مواقي بجروح بليغة بمدينة الموصل أين كانت تقوم بتغطية الأحداث هناك، وكانت الصحفية تقوم بتغطية للحرب ضد داعش منذ عدة أشهر، وسبق لها أن عملت بعدة مؤسسات إعلامية جزائرية، وتشير المصادر أنه تم نقل سميرة مواقي على متن طائرة عسكرية لتلقي العلاج بالعاصمة العراقية بغداد.
عدد القراءات 142 مرة | قراءات اليوم 35 مرة
طالع أيضا الوطني
جديد الأخبار
- التنازل عن أسهم "مجمع الخبر" لفائدة "ناس برود": هيئة الدفاع تعلن انسحابها الجماعي من القضية
- دعوة لتحويل منزل اجتماع مجموعة 22 لمتحف وطني
- "الكناباست" تثمن قرار بن غبريط
- البروفيسور الجزائري عليم بن عبيد يفوز بجائزة نوبل في الطب
- أول اجتماع لسلطة ضبط السمعي البصري يخصص لبرنامج العمل المستقبلي
التعليقات (0 منشور):
أضف تعليقك