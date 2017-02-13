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13/02/2017 12:29:00

الجزائر والكونغو يعتزمان بعث تعاونهما الثنائي


أكد  وزير الشؤون الخارجية  والتعاون و الجالية الكونغولية بالخارج  جان- كلود غاكوسو عقب محادثاته مع وزير الدولة  وزير الشؤون الخارجية و التعاون الدولي رمطان لعمامرة أمس الأحد على  أن الجزائر و الكونغو تعتزمان"بعث" العلاقة العريقة القائمة بين البلدين و دفع تعاونهما الثنائي. وصرح غاكوسو قائلا " تلقينا تعليمات من رئيسي الدولتين لبعث العلاقة العريقة و الثمينة التي تجمع الجزائر و برازافيل. و عليه فاننا سنعطي دفعا قويا لتعاوننا". وللاشارة فإن هذه المحادثات توسعت بعد ذلك لتشمل أعضاء وفدي البلدين، كما اعتبر غاكاسو الذي أعلن عن الزيارة التي سيقوم بها الرئيس الكونغولي دنيس ساسو-نغيسو قريبا الى الجزائر أنه من خلال العمل " اليد في اليد" بامكان البلدين " الذهاب بعيدا" في اطار تعاونهما الثنائي. و لدى تطرقه الى النتائج التي تواجهها كل من الجزائر و الكونغو  البلدين المنتجين للبترول عقب انهيار اسعار البرنت بالسوق العالمية  اشار غاكوسو الى " الطاقة الهائلة" التي يمكن للبلدين الاستفادة منها من أجل اثراء و تنويع تعاونهما في العديد من المجالات و قطاعات النشاطات. واضافة الى التعاون الثنائي تناول رئيسا الدبلوماسية الجزائرية والكونغولية المسائل الاقليمية لاسيما الوضع في ليبيا. في هذا الشأن  ذكر المسؤول الكونغولي بعقد نهاية جانفي الماضي ببرازافيل قمة اللجنة الرفيعة المستوى حول ليبيا بدعم من الجزائر. في هذا الخصوص  أشاد الوزير الكونغولي بجهود الجزائر الرامية الى التقريب بين وجهات النظر لمختلف الأطراف الليبية بغية التوصل الى حل للأزمة التي تهز هذا البلد و بالدور الذي تلعبه من أجل ترقية و تنمية القارة الافريقية. من جهة أخرى  أشار  غاكاسو الى أنه نوه رفقة لعمامرة بانتخاب الرئيس الجديد لمفوضية الاتحاد الافريقي موسى محمد فقي و كذا اسماعيل شرقي في منصب المحافظ المكلف بالسلم و الأمن بالاتحاد الافريقي.

 

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