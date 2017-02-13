بسبب خلل تقني: سقوط طائرة عسكرية عمودية بسطيف
سقطت طائرة عسكرية عمودية من النوع "هيركل" تابعة للمدرسة الوطنية للحوامات ببلدية عين الرمات بولاية سطيف في منطقة الجباس في بلدية قصر الأبطال جنوب الولاية. وحسب مصادر فإن السقوط ناجم عن خلل تقني أدى إلى هبوط اضطراري للطائرة حيث تضررت خلفية الطائرة. وتم تسجيل إصابات طفيفة للطيارين، أحدهم متربص بالمدرسة.
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