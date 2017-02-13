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13/02/2017 11:03:00

قدماء الكشافة الإسلامية تعقد مجلسها الوطني


عقدت جمعية قدماء الكشافة الإسلامية الجزائرية بسيدي فرج بالعاصمة يومي 10 و11 فيفري الجاري الدورة العادية لمجلسها الوطني تحت شعار "يا أرض الجزائر يا أمنا " بحضور جل أعضاء المكتب الوطني وبحضور شرفي نبيل يحياوي ممثل الوزير الأول عبد المالك سلال وممثلي كل من وزارة الشباب والرياضة وممثل وزير المجاهدين وممثلي عن الأسلاك الأمنية والهلال الأحمر الجزائري والجمارك. وتمحورت أشغال المجلس في عرض التقريرين المالي والأدبي للموسم 2016  ومناقشتهما ثم المصادقة عليهما،وكذا المصادقة على بعض الأمور التنظيمية الداخلية والقانونية تلاه تحليل واقع الجمعية وما وصلت إليه في كل الأصعدة ومن ثمة نظرتها وتطلعاتها المستقبلية على المستوى القريب والمتوسط والبعيد كل ذلك  في جو من الشفافية والنقاش الصريح والبناء، كما تميزت أشغال المجلس بمداخلات الشركاء من ممثلي السلطات العليا للبلاد وفي مقدمتهم ممثل الوزير الأول نبيل يحياوي الذي نقل السلام الحار من عبد المالك سلال وأكد على مساندته ودعمه لأنشطة قدماء الكشافة الإسلامية الجزائرية وبقية الشركاء. ونوه المشاركون بالمكانة المرموقة والقفزة النوعية التي خطتها قدماء الكشافة الإسلامية الجزائرية على الصعيد الوطني والدولي من خلال النشاطات الهادفة والانتشار القاعدي الواسع، مشيدين بالجهود الجبارة التي بذلتها وتبذلها إطاراتنا الكشفية من المكتب الوطني ولجانه، وكذا الإطارات المحلية على مستوى المحافظات الولائية والأفواج الكشفية، كما شددوا على أهمية العمل الجواري الميداني  وتفعيله كمنطلق أساسي في سياسة قدماء الكشافة الإسلامية الجزائرية وإستراتيجيتها على المستوى الوطني من خلال الأنشطة الوطنية، وخاصة على المستوى المحلي عبر المحافظات الولائية والأفواج الكشفية في ربوع الجزائر العميقة. هذا وثمن المشاركون ما يقدمه المكتب الوطني من الأنشطة والبرامج الهادفة في إطار سياسة التكفل بالشباب والأطفال تكوينا وتوعية وتحسيسا ووقاية والشد على أيدي أعضائه ولجانه الوطنية للوصول بهذه الأنشطة إلى كل شباب وأطفال الجزائر وخاصة شباب وأطفال الجزائر العميقة في المناطق النائية والحدودية، معربين عن ارتياحهم لمستوى الشراكة مع الهيئات الرسمية والوصاية وخاصة الدعم الكبير والمتابعة الشخصية لمعالي الوزير الأول عبد المالك سلال الذي أولى عناية بالغة لأنشطة قدماء الكشافة الإسلامية الجزائرية على غرار مشروع تنشيط المناطق الحدودية، ودعت الجمعية الجميع سلطة ومسؤولين وسياسيين ومجتمعا مدنيا وكل الفاعلين في المجتمع إلى زرع الأمل في الشبيبة وإعطائهم الفرص الكاملة للمشاركة في بناء الجزائر وتنميتها.

 

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