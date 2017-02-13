هذا ما قاله "الأفــــــــلان" عن دخول الوزراء معترك التشريعيات





أكد حزب جبهة التحرير الوطني أنه سيكشف عن أسماء الوزراء والشخصيات التي قررت دخول معترك التشريعيات تحت مضلة الحزب العتيد في الوقت المناسب، موضحا أن عملية معالجة الملفات ستنتهي في الـ 04 مارس الداخل. وردَّ الحزب حول الأقاويل المتعلقة بموضوع مشاركة أعضاء الحكومة الحاليين في الانتخابات التشريعية بالقول:"..تعلن الأمانة العامة لحزب جبهة التحرير الوطني أنه عملا بالتعليمة رقم 02 للأمين العام للحزب الدكتور جمال ولد عباس تعطى الأولوية الآن لمعالجة الملفات المودعة والتي يبلغ عددها 6200 ملف. أما بالنسبة للشخصيات الوطنية التي تشارك في هذه الاستحقاقات بما فيها مناضلي الحزب أعضاء الحكومة فإنه سيعلن عنها في الوقت المناسب"، وأضاف الحزب:" عملية معالجة الملفات تنتهي بتاريخ 04 مارس2017". هذا وكثر الحديث مؤخرا عن دخول الوزير الأول عبد المالك سلال معترك التشريعيات و 8 وزراء حاليين، في قائمة الأفلان ممثلين في كل من وزير النقل والأشغال العمومية، بوجمعة طلعي، ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد الملك بوضياف، ووزير السياحة، عبد الوهاب نوري، ووزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، عبد السلام شلغوم، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، طاهر حجار، ووزير الموارد المائية، عبد القادر واعلي، والوزيرة المنتدبة المكلفة بالصناعة التقليدية، عائشة طاڤابو، ووزيرة العلاقات مع البرلمان، غنية إيداليا.

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