للمشاركة في الاحتفالات الرسمية الخاصة بإحياء اليوم العالمي للإذاعة: قرين في تيسمسيلت ..اليوم
يحل مساء هذا الأحد وزير الاتصال عبد الحميد قرين في زيارة رسمية إلى ولاية تيسمسيلت للمشاركة في فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للإذاعة.وتقود إذاعة الجزائر من تيسمسيلت هذه السنة الاحتفالات الرسمية الخاصة بإحياء اليوم العالمي للإذاعة المصادف لــ13 فبراير من كل سنة.
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