ضبط ستة (06) قناطير و (26) كيلوغرامامن الكيف المعالج بتلمسان





في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، ضبط عناصر الدرك الوطني بمغنية، ولاية تلمسان الناحية العسكرية الثانية ، صباح يوم ، كمية كبيرة من الكيف المعالج تقدر بستة (06) قناطير و (26) كيلوغراما. في نفس السياق، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني، في عمليات منفصلة بكل من تلمسان والنعامة الناحية العسكرية الثانية وغرداية الناحية العسكرية الرابعة وقسنطينة وخنشلة الناحية العسكرية الخامسة ، ست (06) تجار مخدرات وحجزت كمية أخرى تقدر بقنطارين و(45) كيلوغرام من الكيف المعالج ، إضافة الى خمس (05) مركبات. وبكل من برج باجي مختار وتمنراست وتلمسان وبشار وورقلة، حجزت مفارز للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني وحرس الحدود حافلة وخمسة (05) شاحنات وسبعة (07) مركبات رباعية الدفع و(27,5) طنا من مادة السكر و(5000) لترا من زيت المائدة، فيما تم توقيف (130) مهاجرا غير شرعي من جنسيات إفريقية مختلفة. من جهة أخرى، أحبط حراس الحدود بكل من سوق أهراس وتبسة والطارف/ن.ع.5، محاولات تهريب كميات كبيرة من الوقود تُقدر بـ (18492) لترا، فيما تم حجز (04) مركبات.

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