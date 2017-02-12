

للمشاركة في الاحتفالات الرسمية الخاصة بإحياء اليوم العالمي للإذاعة: قرين في تيسمسيلت ..اليوم يحل مساء هذا الأحد وزير الاتصال عبد الحميد قرين في زيارة رسمية إلى ولاية تيسمسيلت للمشاركة في فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للإذاعة.وتقود إذاعة الجزائر من



ضبط ستة (06) قناطير و (26) كيلوغرامامن الكيف المعالج بتلمسان في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، ضبط عناصر الدرك الوطني بمغنية، ولاية تلمسان الناحية العسكرية الثانية ، صباح يوم ، كمية كبيرة من الكيف المعالج



اكتشاف مخبأ للأسلحة والذخيرة بعين قزام تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، صباح اليوم ، إثر دورية قرب الشريط الحدودي بعين قزام بالناحية العسكرية السادسة، من اكتشاف مخبأ للأسلحة والذخيرة يحتوي على:



هدى فرعون : ننوي تمديد شبكة الاتصالات لدول القارة الأفريقية باعتبارها تتوفر على أحد أكبر شبكات الاتصالات في القارة الإفريقية إلى جانب مصر و نيجيريا، تنوي الجزائر توسيع شبكتها لبلدان وسط القارة السمراء، وهو المشروع



عمارة بن يونس من تيسمسيلت : ضرورة احداث اصلاحات جذرية للنهوض بالاقتصاد الوطني‎ ابرز، أمس، عمارة بن يونس أنه بات من الضروري القيام باصلاحات مستعجلة وجذرية في مختلف القطاعات للنهوض بالاقتصاد الوطني والتخلص من تبعية المحروقات، خلال تجمع



الجيش الوطني الشعبي مستعد لدحر كل مـحاولات زعزعة استقرار البلاد أكدت مجلة الجيش في عددها لشهر فيفري على الاستعداد التام للجيش الوطني الشعبي لدحر كل المحاولات الهادفة إلى زعزعة استقرار البلاد وعلى عزم أفراده على



عز الدين ميهوبي، يؤكد: "التفاعل الايجابي للثقافات يبعد خطر العنف والتطرف" دعا وزير الثقافة عز الدين ميهوبي اليوم الجمعة، في كلمته أمام الاجتماع الأول لوزراء الثقافة للدول الأعضاء في الحوار 5+5، بتونس، إلى الإبقاء على التفاعل



مدير المخابرات المصرية يعلن تصفية 500 «إرهابي» من تنظيم «ولاية سيناء» قال اللواء أركان حرب محمد فرج الشحات، مدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع المصرية، إن القوات المصرية نجحت في توجيه ضربات قاصمة ركزت على استهداف القيادات



إنشاء مؤسسة جزائرية-سعودية لإنتاج أدوية أمراض العيون بالجزائر تم بالجزائر التوقيع على اتفاقية شراكة بين مجمع صيدلاني جزائري و شركة سعودية لإنشاء مؤسسة مشتركة لإنتاج أدوية أمراض العيون بالجزائر. و يتعلق الأمر بالمخبر الجزائري