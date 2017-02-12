اكتشاف مخبأ للأسلحة والذخيرة بعين قزام
تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، صباح اليوم ، إثر دورية قرب الشريط الحدودي بعين قزام بالناحية العسكرية السادسة، من اكتشاف مخبأ للأسلحة والذخيرة يحتوي على:
- (01) قاذف صاروخي من نوع 2RPG-
- (02) رشاشين ثقيلين من نوع ديكتاريوف (DIKTARIOV)،
- (09) مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف،
- (01) بندقية تكرارية ،
- (07) مخازن ذخيرة خاصة بمسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف،
- بالإضافة إلى كمية كبيرة من الذخيرة من مختلف العيارات تُقدر بـ (2573) طلقة و(30) مقذوفا.
هذه العملية الميدانية الثانية من نوعها عبر الشريط الحدودي الجنوبي للبلاد، المنفذة في ظرف أربعة وعشرين ساعة، تُؤكد اليقظة العالية وعزم وحدات الجيش الوطني الشعبي على تأمين حدودنا وإفشال كل محاولات المساس بحرمة وسلامة التراب الوطني.
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