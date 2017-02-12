عمارة بن يونس من تيسمسيلت : ضرورة احداث اصلاحات جذرية للنهوض بالاقتصاد الوطني‎





ابرز، أمس، عمارة بن يونس أنه بات من الضروري القيام باصلاحات مستعجلة وجذرية في مختلف القطاعات للنهوض بالاقتصاد الوطني والتخلص من تبعية المحروقات، خلال تجمع شعبي بدار الثقافة مولود قاسم نايت بلقاسم بتيسمسيلت. واوضح رئيس الحركة الشعبية الجزائرية ان التحدي الحقيقي في الوقت الراهنه و النهوض بالاقتصاد من خلال التخلص من المشاكل والمعيقات التي لخصها في ثلاث نقاط اساسية بدءا من حل مشكل العقار بصفة نهائية لدفع عجلة الاستثمارات في مختلف المجال الصناعي والفلاحي والسياحي، واصلاح المنظومة البنكية الجزائرية التي " اعاب فعليتها" مع فتح المجال للخواص، كما دعا الى ضرورة التخلص من التجارة الموزاية التي وصفها بسرطان القطاع الاقتصادي في البلاد. وفي الجانب الاجتماعي دعا رئيس الحركة الى دعم الفئات الخاصة والهشة من أصحاب المدخول الضعيف بدّلا من دعم المنتوجات والمواد الاستهلاكية لتحقيق العدالة الاجتماعية الحقيقية وحذر بن يونس من استعمال المال الوسخ في الانتخابات التشريعية القادمة مضيفا أن التداول السلمي على السلطة بدل عنف هو الحل الوحيد في الديمقراطية الحقيقية لتجنب سنوات التسعينات معربا عن تخوفه من نقص المشاركة في التشريعيات المقبلة ووصفه بـ " الخطر الوحيد الذي يهدد الانتخابات".

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