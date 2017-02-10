الرئيس الإيراني حسن روحاني منتظر في زيارة رسمية إلى الجزائر





أعلن سفير إيران بالجزائر رضا عامري، الخميس 9 فبراير/شباط، أنه من المنتظر أن يقوم الرئيس الإيراني حسن روحاني بزيارة إلى الجزائر.وقال السفير عامري، في كلمة افتتاح الاحتفال بالذكرى الثامنة والثلاثين للثورة الإسلامية، بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الجزائري طاهر حجار ووزير الطاقة نور الدين بوطرفة، إنه يقوم بتنظيم برنامج لزيارة سيقوم بها الرئيس حسن روحاني إلى الجزائر في القريب العاجل.وأشار سفير إيران في الجزائر، إلى أن العلاقات بين طهران والجزائر نموذج ناجح للروابط بين الدول، مذكرا بالزيارات التي قام بها الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة إلى طهران وتلك التي قام بها الرؤساء الإيرانيون سابقا. وأضاف الديبلوماسي الإيراني أن ثلاثة رؤساء إيرانيين زاروا الجزائر. كما ذكر عامري بزيارة الوزير الأول الجزائري عبد المالك سلال، إضافة إلى زيارات متبادلة لعدة وزراء من البلدين.

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