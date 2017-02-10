اهم تدخلات الوحدات البحرية الجزائرية جانفي 2017 احباط محاولة هجرة غير شرعية شملت 164شخصا
تمكنت وحدات قواتنا البحرية في إطار عمليات الإنقاذ ومكافحة الهجرة غير الشرعية وتجارة المخدرات، المنفذة على طول الشريط الساحلي للبلاد، عبر مختلف تدخلاتها خلال شهر جانفي 2017 من إنقاذ 11 شخصا من بينهم طفلين(02)، إنقاذ خمس (05) قوارب صيد، إحباط محاولات هجرة غير شرعية شملت (164) شخصا من جنسية جزائرية، من بينهم ثلاث (03) نساء وست (06) قصر، بالإضافة إلى (13) مهاجرا من جنسية إفريقية، من بينهم ثلاث (03) نساء، - بالإضافة إلى حجز 87,7 كيلوغرام من الكيف المعالج.إن هذه النتائج تُؤكد مدى جاهزية ويقظة وحدات قواتنا البحرية في تأمين حدودنا البحرية وحرصها الدائم والمستمر على ضمان سلامة مواطنينا عبر طول الشريط الساحلي للبلاد.
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