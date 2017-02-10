رئيس جنوب أفريقيا دعمنا متواصل للشعب الفلسطيني





قال رئيس جنوب أفريقيا، جاكوب زوما، اليوم الجمعة، إن بلاده ستواصل دعمها للشعب الفلسطيني ضد سياسات إسرائيل القمعية. وأكد زوما خلال كلمة له في البرلمان أن سياسة الاستيطان الإسرائيلية تُدمر المساعي الدولية لاحياء اتفاقية أوسلو و حل الدولتين. ولفت زوما أن العام الجاري يمثل الذكرى الخمسين لاحتلال إسرائيل الأراضي الفلسطينية، مشيرا أن دعمه لفلسطين سيستمر دون توقف. والشهر الماضي، دعا زوما مواطني بلاده، في خطاب ألقاه بمناسبة الذكرى 105 لتأسيس حزب المؤتمر الوطني الافريقي، إلى عدم زيارة إسرائيل؛ بهدف إظهار التضامن مع الشعب الفلسطيني. وتُشبّه حكومة جنوب افريقيا السياسات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين بنظام الأبارتايد الذي حكمت من خلاله الأقلية البيضاء في جنوب أفريقيا من عام 1948 وحتى 1994. وأجرت حكومة جنوب افريقيا تعديلات على قوانينها في وقت سابق؛ لمنع مواطنيها الذين يحملون الجنسية الاسرائيلية من الخدمة العسكرية ضمن صفوف الجيش الاسرائيلي، كما استحدثت عوائق أمام استيراد المنتجات الاسرائيلية.

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