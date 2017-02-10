مصالح امن ولاية الجزائر في مكافحة المساس بالاقتصاد الوطني





تمكنت مصالح امن ولاية الجزائر من معالجة (03) قضايا مختلفة تم من خلالها توقيف (05) أشخاص مشتبه فيهم وحجز (910) قرص مهلوس، مبلغ مالي قدره 142500 دينار، مبلغ من العملة الصعبة قدره 270 اورو، (26) دلو من مادة البنزين (بدون رصاص) موجهة للتهريب. وفي عملية اخرى تم توقيف (03) أشخاص مشتبه فيهم في قضية المساس بالاقتصاد الوطني كما تمكنت مصالح امن ولاية الجزائر ممثلة في امن المقاطعة الإدارية للدار البيضاء، من توقيف رعيتين مغربيتين وآخر جزائري مشتبه فيهم، ذلك بأحد الأحياء الشعبية، حيث عثر بعد تفتيش مركبتهم على (26) دلو بسعة 20 لتر مملوءة بنزين "بدون رصاص"، استمرار للتحقيقات اعترف الرعية الجزائري بأنه يعبء مادة البنزين بالتواطؤ مع احد العمال بإحدى المحطات البنزين مقابل مبالغ مالية، حيث تم الحجز على دلاء البنزين ومبلغ مالي من العملة الصعبة قدر بـ270 اورو.توقيف مشتبه فيهما وبحوزتهما (910) قرص مهلوس

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