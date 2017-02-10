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10/02/2017 10:43:00

5 قتلى في حادث مرور بالمدية


 

 

لقي 5أشخاص حتفهم وأصيب 29 أخرون بجروح، صبيحة اليوم الجمعة، في حادث مرور وقع، في حدودː الساعة السادسة و 20 دقيقة من صباح اليوم ، على طول الطر̺ق الوطني رقم 1 بالتحديد ببلدية وزرة أمام محطة الخدمات زحاف بولاية المدية.  وحسب المعلومات ، أن الحادث جاء نتيجة  إنحراف  حافلة لنقل المسافر̺ن كانت تضمن رحلة من أدرار باتجاه الجزائر العاصمة. وللإشارة، فإن الحصيلة أولية وقابلة للإرتفاع. وأظهرت صور نشرت عː موقع التواصل الإجتماعي "فايسبوك"، تدخل أفراد الحماية المدينة، لنقل الضحايا إلىˊ المستشفيات القر̺بة من المنطقة. كما تدخل أفراد الشرطة للوقوف على ملابسات الحادث

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