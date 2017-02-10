ترتيب الفيفا (فبراير 2017): الجزائر تتقهقر الى الرتبة ال 50 عالميا وال11 افريقيا



الرئيس الإيراني حسن روحاني منتظر في زيارة رسمية إلى الجزائر أعلن سفير إيران بالجزائر رضا عامري، الخميس 9 فبراير/شباط، أنه من المنتظر أن يقوم الرئيس الإيراني حسن روحاني بزيارة إلى الجزائر.وقال السفير عامري، في كلمة



اهم تدخلات الوحدات البحرية الجزائرية جانفي 2017 احباط محاولة هجرة غير شرعية شملت 164شخصا تمكنت وحدات قواتنا البحرية في إطار عمليات الإنقاذ ومكافحة الهجرة غير الشرعية وتجارة المخدرات، المنفذة على طول الشريط الساحلي للبلاد، عبر مختلف تدخلاتها خلال شهر



رئيس جنوب أفريقيا دعمنا متواصل للشعب الفلسطيني قال رئيس جنوب أفريقيا، جاكوب زوما، اليوم الجمعة، إن بلاده ستواصل دعمها للشعب الفلسطيني ضد سياسات إسرائيل القمعية. وأكد زوما خلال كلمة له في البرلمان



مصالح امن ولاية الجزائر في مكافحة المساس بالاقتصاد الوطني تمكنت مصالح امن ولاية الجزائر من معالجة (03) قضايا مختلفة تم من خلالها توقيف (05) أشخاص مشتبه فيهم وحجز (910) قرص مهلوس، مبلغ مالي قدره



تحديد تاريخ رفع تسعيرة الماء في الوقت الحالي غير مطروح و الرهان يكمن في عقلنة إستعماله" صرح وزير الموارد المائية و البيئة عبد القادر والي اليوم الخميس بتيبازة أن "تحديد تاريخ رفع تسعيرة الماء الشروب في الوقت الحالي غير مطروح و



الرئيس الإيراني حسن روحاني .واشنطن تندم على استخدام لغة التهديد تجاه طهران. وقال روحاني "الشعب الإيراني لن يحني رأسه لأحد و من يهددنا فليعرف أن شعبنا صف واحد في وجه أعداء الثورة". جاء ذلك في خطاب له



5 قتلى في حادث مرور بالمدية لقي 5أشخاص حتفهم وأصيب 29 أخرون بجروح، صبيحة اليوم الجمعة، في حادث مرور وقع، في حدودː الساعة السادسة و 20 دقيقة من صباح اليوم ،