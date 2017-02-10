ترتيب الفيفا (فبراير 2017): الجزائر تتقهقر الى الرتبة ال 50 عالميا وال11 افريقيا
فقد المنتخب الجزائري لكرة القدم 11 مركزا وتقهقر الى المرتبة ال50 عالميا في ترتيب الاتحادية الدولية لكرة القدم (فيفا) لشهر فبراير الذي نشرته يوم الخميس في موقعها الرسمي على الانترنت. على المستوى القاري, تراجعت الجزائر بخمسة مراكز وأضحت تحتل الصف ال11 افريقيا, مسبوقة بمصر (ال23) الرائد الجديد, السينغال (31), الكاميرون (33), تونس (36), جمهورية الكونغو الديمقراطية (37), بوركينافاسو (38), نيجيريا (41), غانا (45), كوت ديفوار (47) والمغرب (48).وتراجعت نتائج الخضر بعد خروجهم من الدور الأول في كأس امم افريقيا-2017 التي اختتمت الاحد الماضي بالغابون بتتويج المنتخب الكاميروني امام مصر وهو التقهقر الذي مازال متواصلا منذ بداية تصفيات كاس العالم-2018. منذ عامين, كان المنتخب الجزائري يحتل الرتبة ال18 عالميا وهو ما سمح له بتصدر الترتيب الافريقي والعربي لأشهر طويلة. وتواصل الأرجنتين صدارتها للترتيب العالمي للفيفا, متبوعة بالبرازيل (الثانية) وألمانيا (الثالثة). واج
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