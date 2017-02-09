هل سيتصدر "عبد المالك سلال" القائمة الانتخابية على مستوى ولاية الجزائر

استناد للخبر المنشور على الموقع الرسمي "كل شيء عن الجزائر" نقلا عن مصادرلم يتطرق اليها بالاسم فإن الوزير الأول عبد المالك سلال قد تلقى الضوء الأخضر من طرف رئاسة الجمهورية بغية الترشح للانتخابات التشريعية المقبلة و المرتقبة في الـ 04 من ماي 2017. وحسب ذات الموقع واستنادا لذات المصادر التي لم يكشف عنها . أن الوزير الأول عبد المالك سلال سيكون على رأس القائمة الانتخابية على مستوى ولاية الجزائر العاصمة و التي سيكون فيها كذلك وزير الرياضة الهادي ولد علي. وأشار الموقع أن رئاسة الجمهورية أشعرت جميع الوزراء بأنهم أحرار في اتخاذ القرار الذي يريدونه بشأن ترشحهم للتشريعيات من عدمه. وهل يترشح فعلا الوزير الأول عبد المالك سلال في الانتخابات التشريعية السويعات القادمة كفيلة بالرد .