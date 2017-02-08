فعاليات المؤتمر الاستثنائي لحزب التجديد الجزائري هذا السبت 2017/02/11





. التحضيرات جارية على قدم وساق من لدن مناضلي وأعضاء الأمانة العامة لحزب التجديد الجزائري بهدف انعقاد المؤتمر الاستثنائي جاء هذا بعد حصوله رسميا على الترخيص من قبل وزارة الداخلية والجماعات المحلية المخولة قنونا . وحسب ذات المصادر ان فعاليات المؤتمر حدد بتاريخ 11/02/2017 أي يوم السبت القادم بمدينة سطاوالي ولاية تيبازة وبدون شك واستناد لذات المعلومات يتوقع ان يخرج المؤتمر بقيادة جديدة مشروعة نيتها المشاركة في الاستحقاقات القادمة بداية من التشريعيا ت الى غاية المحليات والتي تفصلنا عنها أيام معدودات زيادة على ذلك يتوقع من خلال المؤتمر لم الشمل مع كافة الإخوة الفر قاء وحسب ما علمناه ان الحضور سيكون ممثل لــ48 ولاية علاوة على دعوة شخصيات بارزة على مستوى الساحة السياسة المحلية كما يتوقع حسب ذات المصادر . سيتم تجديد الهياكل القاعدية بوجوه جديدة شبابية من الجنسين مع انطلاقة جديدة في النضال السياسي وحسب السيد بن سالم احد ابرز وجوه السياسية في الحزب والأمين العام الحالي أكد انه يسعى إلى إعادة بعث روح النشاط الحزبي على مستوى الساحة السياسية الوطنية

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