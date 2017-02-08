

هل سيتصدر "عبد المالك سلال" القائمة الانتخابية على مستوى ولاية الجزائر استناد للخبر المنشور على الموقع الرسمي "كل شيء عن الجزائر" نقلا عن مصادرلم يتطرق اليها بالاسم فإن الوزير الأول عبد المالك سلال قد تلقى الضوء



فعاليات المؤتمر الاستثنائي لحزب التجديد الجزائري هذا السبت 2017/02/11 . التحضيرات جارية على قدم وساق من لدن مناضلي وأعضاء الأمانة العامة لحزب التجديد الجزائري بهدف انعقاد المؤتمر الاستثنائي جاء هذا بعد حصوله رسميا على



الرئيس بوتفليقة يهنئ نظيره التونسي بمناسبة الذكرى الـ 59 لأحداث ساقية سيدي يوسف بعث رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة برقية تهنئة إلى نظيره التونسي الباجي قايد السبسي بمناسبة الذكرى الـ 59 لأحداث ساقية سيدي يوسف أكد له فيها



إطلاق السجل التجاري الالكتروني خلال الثلاثي الأول لسنة 2017 حسب ما أعلن عنه وزير التجارة بالنيابة ،عبد المجيد تبون يوم أمس بالجزائر، أنه سيتم إطلاق السجل التجاري الالكتروني خلال الثلاثي الأول ل2017 . وأكد



اليزابيت غيغو: التعاون البرلماني بين الجزائر وفرنسا "جيد" أكدت رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالجمعية الفرنسية اليزابيت غيغو اليوم، الأربعاء بالجزائر العاصمة أن التعاون البرلماني بين الجزائر وفرنسا "جيد". وأوضحت غيغو في تصريح للصحافة



أفلام جزائرية في منافسة مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية تنافس ثلاثة أفلام جزائرية في الطبعة السادسة لمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية "مصر" التي تعقد فعالياتها من 16 إلى 22 مارس المقبل. وسيدخل غمار المنافسة على جوائز



عبـد القادر بـن صالـح يستقبل وزيرة سابقة ورئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالجمعية الوطنية الفرنسية استقـبل السيد عبـد القادر بـن صالـح ، رئيس مجـلس الأمـة ، اليـوم ، بمقر المجلس ، السيدة Élisabeth Guigou ، وزيرة سابقة ورئيسة لجنة الشؤون



توقيف 19 مهربا وحجز شاحنتين وسيارة رباعية الدفع بكل من الناحية العسكرية الثالثة و السادسة. أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وعين قزام الناحية العسكرية السادسة وأدرار الناحية العسكرية الثالثة ، يوم 07 فيفري 2017،



فلسطينيان ينجزان لوحة ضخمة للقدس المحتلة من خشب الزيتون والصدف على شكل كتاب مفتوح نجح فلسطينيان من مدينة بيت ساحور في محافظة بيت لحم من إنجاز لوحة ضخمة من خشب الزيتون والصدف لمدينة القدس المحتلة على شكل كتاب مفتوح