إطلاق السجل التجاري الالكتروني خلال الثلاثي الأول لسنة 2017
حسب ما أعلن عنه وزير التجارة بالنيابة ،عبد المجيد تبون يوم أمس بالجزائر، أنه سيتم إطلاق السجل التجاري الالكتروني خلال الثلاثي الأول ل2017 . وأكد تبون انه بهذا الاجراء، سيتمكن أعوان الرقابة, بالتحكم بشكل افضل في عمليات الرقابة من اجل وضع حد للممارسات الغير الشرعية. و قد تم إحصاء عدد المتعاملين المسجلين في السجل التجاري إلى غاية أواخر السنة الفارطة ب 1.890.257 متعامل من بينهم 1.717.382 أشخاص طبيعيين (9ر90 بالمائة) و 172.875 أشخاص معنويين (1ر9 بالمائة).
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