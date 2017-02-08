اليزابيت غيغو: التعاون البرلماني بين الجزائر وفرنسا "جيد"





أكدت رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالجمعية الفرنسية اليزابيت غيغو اليوم، الأربعاء بالجزائر العاصمة أن التعاون البرلماني بين الجزائر وفرنسا "جيد". وأوضحت غيغو في تصريح للصحافة عقب الاستقبال الذي خصها به رئيس المجلس الشعبي الوطني محمد العربي ولد خليفة أن "التعاون البرلماني بين الجزائر وفرنسا جيد ويعكس جودة العلاقات القائمة بين البلدين". وأضافت أن "جودة" العلاقات البرلمانية تترجمها كذلك اللقاءات "المنتظمة" بين رئيسي برلماني البلدين. من جهة أخرى أوضحت آيضا أنها تطرقت مع ولد خليفة إلى التعاون الثنائي وأهم المسائل الدولية مؤكدة أن فرنسا "تشيد" بكل ما تضطلع به الجزائر من أجل استتباب السلم في المنطقة. وأشارت في هذا الصدد إلى اتفاق السلم والمصالحة الوطنية في مالي وجهود الجزائر من أجل السلم في ليبيا.

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