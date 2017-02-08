عبـد القادر بـن صالـح يستقبل وزيرة سابقة ورئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالجمعية الوطنية الفرنسية
استقـبل السيد عبـد القادر بـن صالـح ، رئيس مجـلس الأمـة ، اليـوم ، بمقر المجلس ، السيدة Élisabeth Guigou ، وزيرة سابقة ورئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالجمعية الوطنية الفرنسية التي تزور الجزائر. اللقاء سمح باستعراض العلاقات الثنائية ، على جميع الأصعدة ، وسبل الحفاظ على ديناميكية الامتياز التي تطبعها منذ التوقيع على اتفاقية التعاون الاستراتيجي بين البلدين سنة 2012. وبالمناسبة أكّد رئيس مجلس الأمة على أهمية البعد البرلماني للمساهمة في تعزيز العلاقات الثنائية وبناء جسور الثقة بين البلدين مشيرًا إلى أن الحوار المبني على الاحترام المتبادل والنظرة الواقعية الموضوعية للأوضاع في بلدينا تكفل للطرفين التقدم بروح ايجابية نحو تعاون مثمر.
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