مصالح الامن للمقاطعة الإدارية لبئر مراد رايس تتمكن من معالجة قضية النصب و الاحتيال و سرقة مبلغ مالي يقدر بـ154 مليون سنتيم،





تمكنت مصالح امن ولاية الجزائر من معالجة قضية تكوين جمعية أشرار، النصب و الاحتيال، الاعتداء متبوع بسرقة مبلغ مالي معتبر، طالت ضحية كان بصدد إتمام عملية شراء سيارة. قضية الحال عالجتها مصالح امن المقاطعة الإدارية لبئر مراد رايس، حين تقدم احد المواطنين للتبليغ عن تعرض ابن خالته لاعتداء متبوع بسرقة مبلغ مالي معتبر يقدر بـ154 مليون سنتيم، ذلك أثناء إتمام عملية شراء سيارة، حيث تنقل الضحية إلى المكتب الخاص بالاكتتاب، في حين ترك ابن خالته في الخارج رفقة شخص كان مع بائع السيارة، بعدها أوهم بائع السيارة الضحية بأنه سيخرج من البلدية ويعود، إلا انه استغرق مدة زمنية طويلة ما دفع بالضحية للخروج والبحث عنه، إلا انه تفاجأ بقدوم ابن خالته الذي كان بحوزته المال قادما إليه بعد أن تعرض لاعتداء وسرقة المبلغ المالي منه من طرف الأشخاص الذين كانوا بصدد إتمام إجراءات البيع، ولاذوا فرارا على نفس المركبة. مع بدء التحريات من قبل المصالح الأمنية المختصة، تم تحديد هوية المشتبه فيه الرئيسي، استعانة بالوسائل التقنية حيث تم تحديد رقم هاتفه وبعد وضع خطة محكمة للإيطاح به، تم استدراجه على مستوى إحدى الكليات وتم توقيفه وإخضاعه لعملية الملامسة القانونية التي أسفرت عن ضبط مبلغ مالي مقدر بـ21 ألف دينار وهاتف نقال، مواصلة التحقيقات، اعترف المشتبه فيه برسمه لمعالم خطة الاعتداء على الضحية، كما أفصح عن هوية شركاءه الذين تم توقيفهم استنادا لإذن بتمديد الاختصاص صادر عن وكيل الجمهورية المختص إقليميا. بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية المعتمدة، تم تقديم المشتبه فيهم على السيد وكيل الجمهورية المختص إقليميا، حيث وبأمر منه، تم إيداعهم على الحبس المؤقت.

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