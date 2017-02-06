تدمير مخبأين (02) للإرهابيين ببجاية وضبطقنطارين (02) واثنين وأربعين (42) كيلوغرامامن الكيف المعالج بالوادي





كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، ببجاية الناحية العسكرية الخامسة يوم آمس ، مخبأين (02) للإرهابيين. وفي إطار تأمين الحدود ومحاربة الجريمة المنظمة، ضبطت مفارز للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني بكل من الوادي الناحية العسكرية الرابعة وغليزان وتلمسان الناحية الناحية العسكرية الثانية ، ستة (06) تجار مخدرات وحجزت كمية من الكيف المعالج تُقدر بقنطارين (02) واثنين وأربعين (42) كيلوغراما، بالإضافة إلى (10930) وحدة من المشروبات وثلاثة (03) مركبات. فيما ضبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، صباح اليوم بمنطقة جبل عنتر بولاية بشار الناحية العسكرية الثالثة، كمية أخرى من الكيف المعالج تقدر بـ (175) كيلوغراما. وبتمنراست وبرج باجي مختار الناحية العسكرية السادسة، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي ثمانية (08) مهربين على متن أربع (04) شاحنات وسيارتين (02) رباعيتي الدفع، وحجزت (38) طنا من المواد الغذائية و(4000) لتر من زيت المائدة و(34628) وحدة من مختلف الأدوية و(11520) وحدة من مواد التنظيف و(4350) لترا من الوقود و(04) أجهزة كشف عن المعادن. من جهة أخرى، أوقفت مفارز أخرى بكل من تمنراست وعين قزام وغرداية وتلمسان وبشار، (47) مهاجرا غير شرعي من جنسيات افريقية مختلفة.

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