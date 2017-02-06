الأمين العام للداخلية : التشريعيات المقبلة تأتي في ظرف مميز إثر التعديلات الدستورية





تنظم وزارة الداخلية و الجماعات المحلية هذا الإثنين ملتقى جهوي تحضيري للاستحقاقات التشريعية المقبلة بإشراف الأمين العام للوزارة حسين معزوز غداة لقاء مماثل نظم الأحد بولاية الجلفة ضم 6 ولايات. الأمين العام لوزارة الداخلية و الجماعات المحلية حسين معزوز و أمام الولاة المنتدبين و رؤساء الدوائر و المفتشين العامين ومدراء التنظيم و الشؤون العامة و مدراء الاتصالات و الأمناء العامين للمجالس الشعبية البلدية لكل من ولايات الجلفة وغرداية والأغواط والمدية و ورقلة والوادي صرح لإذاعة الجزائر من الجلفة بأن هذه الإنتخابات تأتي في ظرف مميز، يتزامن مع مرور سنة من التعديل الدستوري الذي أقره رئيس الجمهورية مذكرا بالمكاسب التي تعززت في الدستور الجديد و ما تضمنه من إقرار قانونين عضويين أولهما يتعلق بإنشاء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات و التي تم دسترها كما قال لأول مرة و إكسابها طابع الديمومة ، كما تحدث المسؤول ذاته عن القانون العضوي للانتخابات و الذي جاء حسبه بترتيبات جديدة أعطى فيها مهمة التحضير المادي والبشري للإدارة المحلية وعرج معزوز في سياق حديثه عن دور البلديات في التحضير لهذا الموعد الإنتخابي الهام على الأهمية التي تكتسيها مصلحة الانتخابات على مستوى البلديات معتبرا إياها بمثابة "خلية أساسية" لإنجاح عملية الاقتراع ملحا على ضرورة ضمان التأطير الذي يجب أن يكون في المستوى لفائدة مصلحة الانتخابات قائلا إن أداءها "الجيد ينعكس بالإيجاب على سيرورة العملية الانتخابية حتى تجرى بكل أريحية وفي جو يسوده التنظيم المحكم." وذكر في السياق بالتعليمات التي أسدى بها وزير الداخلية والجماعات المحلية للولاة في لقائهم بالحكومة القاضية بضرورة إعادة تنظيم هذه المصلحة و السهر على ديمومة عملها بإيلائها الأهمية الكافية من أجل القيام بمهامها مع الأخذ بالحسبان حجم الهيئة الناخبة عبر كل بلدية. هذا و أجمع المتدخلون في حصة "ساعة نقاش" للقناة الأولى على أن الانتخابات القادمة تأتي في ظرف خاص بعد إقرار الدستور الجديد ،حيث أكد الخبير الدستوري عامر رخيلة على الأهمية التي يكتسيها الموعد الانتخابي المقبل مبرزا الصلاحيات الجديدة للهيئة التشريعية و التي جاء بها التعديل الأخير للدستور .

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