الوطني
أرسل إلى صديق أرسل إلى صديق
print نسخة للطباعة Plain text نص بسيط comments التعليقات (0)
06/02/2017 12:13:00

الأمين العام للداخلية : التشريعيات المقبلة تأتي في ظرف مميز إثر التعديلات الدستورية


تنظم وزارة الداخلية و الجماعات المحلية هذا الإثنين  ملتقى جهوي تحضيري للاستحقاقات التشريعية  المقبلة بإشراف الأمين العام للوزارة حسين معزوز غداة لقاء مماثل نظم الأحد بولاية الجلفة ضم 6 ولايات. الأمين العام لوزارة الداخلية و الجماعات المحلية حسين معزوز و أمام الولاة المنتدبين و رؤساء الدوائر و المفتشين العامين ومدراء التنظيم و الشؤون العامة و مدراء الاتصالات و الأمناء العامين للمجالس الشعبية البلدية لكل من ولايات الجلفة وغرداية والأغواط والمدية و ورقلة والوادي صرح لإذاعة الجزائر من الجلفة  بأن هذه الإنتخابات تأتي في ظرف مميز، يتزامن مع مرور سنة من التعديل الدستوري الذي  أقره رئيس الجمهورية مذكرا بالمكاسب التي تعززت في الدستور الجديد و ما تضمنه من إقرار قانونين عضويين أولهما يتعلق بإنشاء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات و التي تم دسترها  كما قال لأول مرة و إكسابها طابع الديمومة ، كما تحدث المسؤول ذاته عن  القانون العضوي للانتخابات و الذي جاء حسبه بترتيبات جديدة أعطى فيها  مهمة التحضير المادي والبشري للإدارة المحلية وعرج معزوز في سياق حديثه عن دور البلديات في التحضير لهذا الموعد الإنتخابي الهام على الأهمية التي تكتسيها مصلحة الانتخابات على مستوى البلديات معتبرا إياها بمثابة "خلية أساسية" لإنجاح عملية الاقتراع ملحا  على ضرورة ضمان التأطير الذي يجب أن يكون في المستوى لفائدة مصلحة الانتخابات قائلا إن أداءها "الجيد ينعكس بالإيجاب على سيرورة العملية الانتخابية حتى تجرى بكل أريحية وفي جو يسوده التنظيم المحكم."  وذكر في السياق بالتعليمات التي أسدى بها وزير الداخلية والجماعات المحلية للولاة في لقائهم بالحكومة القاضية بضرورة إعادة تنظيم هذه المصلحة و السهر على ديمومة عملها بإيلائها الأهمية الكافية من أجل القيام بمهامها مع الأخذ بالحسبان حجم الهيئة الناخبة عبر كل بلدية. هذا و أجمع المتدخلون في حصة "ساعة  نقاش" للقناة الأولى على أن الانتخابات القادمة تأتي في ظرف خاص بعد إقرار الدستور الجديد  ،حيث أكد الخبير الدستوري عامر رخيلة على الأهمية التي يكتسيها الموعد الانتخابي المقبل مبرزا الصلاحيات الجديدة  للهيئة التشريعية و التي جاء بها التعديل الأخير للدستور .

عدد القراءات 16 مرة | قراءات اليوم 16 مرة

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات (0 منشور):

أضف تعليقك comment

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

جديد الأخبار
image

مصالح الامن للمقاطعة الإدارية لبئر مراد رايس تتمكن من معالجة قضية النصب و الاحتيال و سرقة مبلغ مالي يقدر بـ154 مليون سنتيم،

 تمكنت مصالح امن ولاية الجزائر من معالجة قضية تكوين جمعية أشرار، النصب و الاحتيال، الاعتداء متبوع بسرقة مبلغ مالي معتبر، طالت ضحية كان بصدد إتمام
image

تدمير مخبأين (02) للإرهابيين ببجاية وضبطقنطارين (02) واثنين وأربعين (42) كيلوغرامامن الكيف المعالج بالوادي

كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي،  ببجاية الناحية العسكرية الخامسة  يوم آمس ، مخبأين (02) للإرهابيين. وفي إطار تأمين الحدود ومحاربة الجريمة المنظمة، ضبطت مفارز للجيش الوطني الشعبي وعناصر
image

الأمين العام للداخلية : التشريعيات المقبلة تأتي في ظرف مميز إثر التعديلات الدستورية

تنظم وزارة الداخلية و الجماعات المحلية هذا الإثنين  ملتقى جهوي تحضيري للاستحقاقات التشريعية  المقبلة بإشراف الأمين العام للوزارة حسين معزوز غداة لقاء مماثل نظم الأحد
image

إشراك المساجد في التحسيس بمخاطر القاتل الصامت : تسجل قتيلان بالغاز وإنقاذ وإسعاف 45حالة خلال شهر بالمسيلة

سجلت مصالح الحماية المدنية لولاية المسيلة خلال شهر جانفي في حوادث الاختناق وخاصة الاختناق بغاز أول أكسيد الكربون على مستوى الولاية 19 تدخل تم فيها
image

تيسمسيلت: تفكيك شبكة إجرامية مختصة في ترويج المخدرات

في إطار مكافحة الجريمة المنظمة عبر إقليم ولاية تيسمسيلت، و بناءا على معلومات تحصل عليها عناصر فرقة الأبحاث للدك الوطني بتيسمسيلت حول نشاط عصابة إجرامية
image

عز الدين ميهوبي شخصية ثقافية لسنة 2017

اختير وزير الثقافة عز الدين ميهوبي شخصية ثقافية لسنة 2017 من قبل ملتقى المثقفين المقدسي بفلسطين حسب ما أعلن عنه بيان لوزارة الثقافة.  ويأتي اختيار
image

المشتبه به في اعتداء متحف اللوفر يرفض التحدث إلى المحققين

رفض شاب يعتقد انه مصري يشتبه بارتكابه الجمعة اعتداء على عسكريين خارج متحف اللوفر في باريس، التحدث إلى المحققين الذين حاولوا استجوابه للمرة الاولى الاحد. ولا
image

حسب الجمارك الجزائرية: واردات مواد البناء تراجعت بأكثر من 18 بالمائة في 2016

بلغت واردات مواد البناء من إسمنت و حديد و البناء و خشب و مواد خزفية 1ر2 مليار دولار في 2016 مقابل 57ر2 مليار دولار في
image

أريد حسين: السجناء يستفيدون من قروض مصغرة

أكد مدير تنسيقية تسيير القرض المصغر لولاية تيزي وزو أريد حسين استفادة 41 من خريجي المؤسسات العقابية من بينهم امرأة من قروض تحفيزية لإنشاء مؤسسة
image

عبد القادر مساهل: موقف الجزائر ثابت من حل سياسي للأزمة الليبية

جدد وزير الشؤون المغاربية و الإتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية, عبد القادر مساهل, يوم الأحد بالجزائر العاصمة, التأكيد على "موقف الجزائر الثابت" من أجل حل
قيم هذا المقال
0